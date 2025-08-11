Café Marvin en la esperanza del temple con Melaine Dalibert & David Sylvian

Nueva entrega de Melaine Dalibert & David Sylvian. Vermilion Hours es ambient y neo clásico minimalista.

Congelar el tiempo supera en resultados a la ensoñación de viajar a través de cronos.

La obra Musique Pour Le Lever Du Jour publicada en 2018 fue concebida como una canción sin fin. Ahora se publica esta versión condesada acompañada de otras obras en las que la colaboración entre Dalibert y Sylvian pretende congelar el tiempo.

“Ya no me sentía del todo en sintonía con el tempo ligeramente acelerado de la primera versión; quería alinearlo más con lo que considero la ‘energía’ adecuada para esta música”, explica Melaine

La sutil aportación electrónica del genio Sylvian, ex líder de Japan y figura fundamental del ambient music desde los 80, también es visible en la cubierta del disco.

“La electrónica no actúa como contrapunto ni como contribución narrativa, sino como una vibración, un aura. Me recuerda al fondo de una pintura, en particular a los lienzos de Paul Klee, donde preparaba sus fondos durante semanas. Eso es lo que da profundidad a las formas y figuras“.

Obra de obsesiones resueltas con la delicadez del ambient y la grandeza neo clásica. La herramienta minimalista cobra fuerza gracias al atrevimiento experimental.

Melaine Dalibert ha publicado 11 álbumes desde Quatre Pièces Pour Piano del 2015. Sylvian 21 larga duración desde Brilliant Trees del 84.

<a href="https://mindtravels.bandcamp.com/album/vermilion-hours" target="_blank" rel="noopener">Vermilion Hours de Melaine Dalibert & David Sylvian</a>