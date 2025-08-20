Café Marvin en la envoltura de los troncos caídos con Frythm

El estruendo de la caída se puede acompasar con armonías rodeándolo de texturas luminosas.

Mateo Pena alias Frythm, de origen mexicano y ahora residente en LA, productor, fotógrafo, fundador del label NEW EARTH SOUND, mentor digital, pensador y autor de varios EPs y el LP que hoy nos ocupa. Meraki

El álbum es una preciosa obra de breaks ambientales entre el future bass, el r&b y brain dance.

Logra con una combinación introspectiva de lo orgánico y lo digital que lo cortante sea envolvente. El disco es una experiencia sónica que no olvida la heterodoxa manera de presentar un álbum de electrónica con el dance floor al final de un hipnótico viaje.

El propio productor es autor de la cubierta de Meraki .

“Creé estas piezas en el cuarto oscuro del East Los Angeles College en la primavera de 2023. A lo largo del proceso, experimenté con diversas técnicas, utilizando elementos orgánicos de la naturaleza, tul y papel transparente. Un proceso importante fue ajustar los tiempos de revelado para lograr una sensación de conexión con lo desconocido“.

<a href="https://frythm.bandcamp.com/album/meraki-2" target="_blank" rel="noopener">Meraki de Frythm</a>