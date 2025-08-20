Revista Marvin

Enlaces rápidos

Café Marvin

Café Marvin en la envoltura de los troncos caídos con Frythm

/
Café Marvin
319,567
Café Marvin en la envoltura de los troncos caídos con Frythm

LP debut del productor de El Paso Frythm. Meraki son tracks de ambient, broken beat y future r&b.

El estruendo de la caída se puede acompasar con armonías rodeándolo de texturas luminosas.

Mateo Pena alias Frythm, de origen mexicano y ahora residente en LA, productor, fotógrafo, fundador del label NEW EARTH SOUND, mentor digital, pensador y autor de varios EPs y el LP que hoy nos ocupa. Meraki

El álbum es una preciosa obra de breaks ambientales entre el future bass, el r&b y brain dance.

Logra con una combinación introspectiva de lo orgánico y lo digital que lo cortante sea envolvente. El disco es una experiencia sónica que no olvida la heterodoxa manera de presentar un álbum de electrónica con el dance floor al final de un hipnótico viaje.

El propio productor es autor de la cubierta de Meraki .

Creé estas piezas en el cuarto oscuro del East Los Angeles College en la primavera de 2023. A lo largo del proceso, experimenté con diversas técnicas, utilizando elementos orgánicos de la naturaleza, tul y papel transparente. Un proceso importante fue ajustar los tiempos de revelado para lograr una sensación de conexión con lo desconocido“.

Staff

Staff

So Long, and Thanks for All the Fish.

    Relacionadas

    Café Marvin en los últimos chances estivales con Fade Evare

    Café Marvin en los últimos chances estivales con Fade Evare

    Staff

    Café Marvin encadena invasiones al tálamo con Lauren Duffus

    Café Marvin encadena invasiones al tálamo con Lauren Duffus

    Staff

    Las Ligas Menores  lanzan  A Esta Altura

    Las Ligas Menores  lanzan  A Esta Altura

    Oscar G. Hernández

    Teethe: grandeza y vigencia del slowcore

    Teethe: grandeza y vigencia del slowcore

    Juan Carlos Hidalgo

    solomun-montelobos-dj-electronica-mezcal-guadalajara

    Solomun en Guadalajara: Una noche expansiva

    Staff

    Auditorio BB