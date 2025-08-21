Café Marvin en el orgullo del íntimo aliento con INDOME

LP debut de la alemana de origen indonesio, ubicada en Berlin, INDOME. Permission To Feel es una álbum intimista de r&b, drum and bass, jungle y nu soul.

Cuando no queda nada la intimidad es una torre tras la que protegerse. El último bastión del orgullo. Por eso los elefantes caminan solo a expirar.

Compositora, productora, cantante y sobreviviente a sí misma y sus avatares. Como todos. Solo que INDOME para enfrentarse la muerte de su padre y su auto aceptación compuso, produjo y publica ahora una colección de excelentes tracks.

Permission To Feel suena poco a Berlin y mucho a Londres en los 90, a la música que suena en Indonesia. Un jungle hecho down tempo, r&b electrónico y profundo, nu soul atado al drum and bass.

INDOME colaboró ​​con un talentoso grupo de amigos, muchos de ellos artistas de su ciudad natal, Friburgo, que se mudaron a Berlín con ella. El colectivo Kitch. Calida Ray, miembro de la banda y artista de jazz experimental, toca el piano en varias canciones. El baterista de la banda, Leevi Lamadé alias LOUSELV, coprodujo “Blurred Out Path” junto a JOHN PLAYER, otro de sus compañeros de su ciudad natal. Al igual que Euro Chan, quien mezcló el álbum con INDOME y produjo tres canciones con su amigo berlinés Hazy030.

El álbum tiene una atmósfera sólida que no se rompe ni por asuntos de los arrabales y sus bailes. Un orgullo solitario de quien emite quejidos sin pretender ser escuchado, a sabiendas que de poco servirá.

<a href="https://kommerzrecords.bandcamp.com/album/permission-to-feel" target="_blank" rel="noopener">Permission To Feel de INDOME</a>