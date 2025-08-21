Revista Marvin

Enlaces rápidos

Café Marvin

Café Marvin en el orgullo del íntimo aliento con INDOME

/
Café Marvin
319,664
Café Marvin en el orgullo del íntimo aliento con INDOME

LP debut de la alemana de origen indonesio, ubicada en Berlin, INDOME. Permission To Feel es una álbum intimista de r&b, drum and bass, jungle y nu soul.

LP debut de la alemana de origen indonesio, ubicada en Berlin, INDOME. Permission To Feel es una álbum intimista de r&b, drum and bass, jungle y nu soul.

Cuando no queda nada la intimidad es una torre tras la que protegerse. El último bastión del orgullo. Por eso los elefantes caminan solo a expirar.

Compositora, productora, cantante y sobreviviente a sí misma y sus avatares. Como todos. Solo que INDOME para enfrentarse la muerte de su padre y su auto aceptación compuso, produjo y publica ahora una colección de excelentes tracks.

Permission To Feel suena poco a Berlin y mucho a Londres en los 90, a la música que suena en Indonesia. Un jungle hecho down tempo, r&b electrónico y profundo, nu soul atado al drum and bass.

INDOME colaboró ​​con un talentoso grupo de amigos, muchos de ellos artistas de su ciudad natal, Friburgo, que se mudaron a Berlín con ella. El colectivo Kitch. Calida Ray, miembro de la banda y artista de jazz experimental, toca el piano en varias canciones. El baterista de la banda, Leevi Lamadé alias LOUSELV, coprodujo “Blurred Out Path” junto a JOHN PLAYER, otro de sus compañeros de su ciudad natal. Al igual que Euro Chan, quien mezcló el álbum con INDOME y produjo tres canciones con su amigo berlinés Hazy030.

El álbum tiene una atmósfera sólida que no se rompe ni por asuntos de los arrabales y sus bailes. Un orgullo solitario de quien emite quejidos sin pretender ser escuchado, a sabiendas que de poco servirá.

Staff

Staff

So Long, and Thanks for All the Fish.

    Relacionadas

    Café Marvin en la envoltura de los troncos caídos con Frythm

    Café Marvin en la envoltura de los troncos caídos con Frythm

    Staff

    Café Marvin entre desiertos atardeciendo y salas languideciendo con Enji

    Café Marvin entre desiertos atardeciendo y salas languideciendo con Enji

    Staff

    Café Marvin en el baúl infalible con Sola Rosa

    Café Marvin en el baúl infalible con Sola Rosa

    Staff

    Pauline en la Playa: indie pop que se alimenta de la mejor nostalgia (la más pura)

    Pauline en la Playa: indie pop que se alimenta de la mejor nostalgia (la más pura)

    Juan Carlos Hidalgo

    panico-pervervision-chile-indecision-2025

    Panico sintoniza su provocadora historia con ‘Pervervision’

    Staff

    Auditorio BB