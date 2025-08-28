Revista Marvin

Café Marvin en los derechos de los días plácidos con Kaitlyn Aurelia Smith

Nuevo LP de la estadunidense Kaitlyn Aurelia Smith. GUSH es un álbum de electrónica entre lo synth pop y el avant.

Permitirse licencias es terreno de dioses caprichosos o humanos preparados para el qué diran.

Kaitlyn Aurelia Smith se permite sacar un disco de house comercial, Neptunes del 2024, sin perder la etiqueta de figura de la música modular actual y la vanguardia.

Ahora sorprende en su intento ¿main stream? de hacer electrónica synth entre repentinos alaridos instruméntales y experimentales propios de su carrera.

Hay mucho de su amor por la modular y nuevo terrenos vocales que hacen del álbum un acontecimiento. Hay pasajes de su faceta ambiental, espejos de r&b decadente, sexualidad alejada del entorno woke, cayendo en estereotipos de revista sexy de los 70. Por aquí ya transitaron Olivia, Alison y Róisín.

Kaitlyn Aurelia Smith ha publicado 10 álbumes de estudio siendo el primero Cows Will Eat the Weeds del 2012.

