Café Marvin en el camino místico de los tonos con Theresa Wong

Nuevo LP de la chelista estadunidense Theresa Wong. Journey to the Cave of Guanyin nos propone una aventura de neo clásico experimental.

Es seguro cada oficio tiene un tumulto que llevarse al delicado momento de conciliar el sueño. Por eso las distracciones místicas son tan populares.

Theresa Wong en su nuevo trabajo ofrece un espacio de paz, un refugio plácido para huir del caos personal e histórico que vivimos. Todo inspirándose en una deidad china llamada Guanyin.

Una deidad cuyo nombre se traduce como “la que percibe todos los sonidos o llantos del mundo”. También conocida como Guanshiyin 觀世音, es la encarnación de la compasión infinita.

A breves de siete piezas que bien podrán ser una Wong coloca al oyente ante la posibilidad de refugiarse cálidamente del exterior. Una cueva de sonido monotonal para encontrar la iluminación a través del sonido como le sucedió a la propia Guanyin transitando de mujer a hombre.

Muchas piezas se crean en torno a la repetición de frases sencillas, como un mantra sónico repetido para enfocar y tranquilizar la mente. El violonchelo está afinado a una fundamental de La=216 Hertz, y las armonías se componen en entonación justa, un sistema de afinación basado en los armónicos naturales de las frecuencias resonantes.

Utilizando la desafinación de su instrumento el virtuosismo de Wong le permite subyugarnos en piezas solistas propias del expresionismo clásico que el filósofo Adorno definió como capaz de “eliminar todos los elementos convencionales de la música tradicional, todo lo que es rígido“. Así sucede con el nuevo disco de Theresa Wong.

Journey to the Cave of Guanyin es el décimo álbum de Wong que inició en 2006 con su disco colaborativo Luggage.

https://theresawong.bandcamp.com/album/journey-to-the-cave-of-guanyin

