Café Marvin en la creciente sin quejas con Jasmine Myra

Nuevo LP de la saxofonista británica Jasmine Myra. Rising se fundamenta en el jazz para generar intimísimo sonoro.

La mecánica de la queja, la terapia global, se fundamenta sobre la creencia no confesada de que no hay cura o mejora si no una nueva raza de dolientes con canal de transmisión previo pago.

La prodigiosa Jasmine Mayra construyó su primer disco sobre sus propias dificultades emocionales, en este caso en y con Pandemia.

Horizons era aquel álbum de gran éxito dentro del circuito jazzístico.

“Al igual que mi primer álbum, Rising es un reflejo de un período de mi vida. Es una continuación de Horizons, que trataba sobre mi experiencia durante el encierro e implicaba superar mis luchas con la salud mental. A partir de esa experiencia, Me propuse seguir construyendo mi confianza en mí mismo“

Mayra parece abonarse al sentir terapéutico pero rompe con el paradigma de la sesión eterna y en Rising anuncia un renacer personal.

Y lo que más nos importa en Café Marvin se casca un disco de sonidos libres, profundos, sin etiquetas genéricas. Si bien el jazz, el halo de Parker es palpable, hebra Rising, la espiritualidad individualista del LP nos lleva a senderos new age.

Hay groove propio del psy soul, slides de guitarra de ambient desértico, momentos progresivos, sencillez atmosférica minimalista y de influencia electrónica, construcciones de cámara… Por algo Jasmine se declara musicalmente afectada por artistas como Bonobo y Ólafur Arnalds.

El guitarrista Ben Haskins, el baterista George Hall, el pianista Jasper Green, la arpista Alice Roberts y el bajista Sam Quintana, repiten la nómina de músicos de Horizons.

Rising está publicado en label británico Gondwana Records.

Rising de Jasmine Myra