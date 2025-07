Café Marvin en compañía del reverendo seco con Hayden Pedigo

Nuevo LP del tejano Hayden Pedigo. I’ll Be Waving As You Drive Away es un álbum de folk ambient al estilo primitivo.

Cuando se inicia el camino a una vida mejor las compañías en el viaje determinarán la prosperidad o no de la aventura.

Actor, aspirante a regente, compositor, modelo, guitarrista … Hayden Pedigo y su inquietud van por su cuenta pero como Tom Joad procura los mejores compañeros de búsqueda.

Con su tercer LP de estudio titulado I’ll Be Waving As You Drive Away se acompaña del conocimiento de la obra de John Fahey, principalmente de The Great San Bernardino Birthday Party del 66. De los músicos Scott Hirsch, Nathan Bieber, Jens Kuross y Nicole Lawrence que aportan violín, bajos, muchos steel pedal, sintetizadores…

También de micro dosis de LSD y sobre dosis de la realidad que este hijo de reverendo ambulante vivió en su Texas natal.

I’ll Be Waving As You Drive Away es una delicia ambiental por rutas desérticas transitadas por Jim White y Ry Cooder entre otros.. Si en los anteriores primaban los ejercicios de estilo con este nuevo LP Pedigo brilla emocionalmente desmostrando que la música ambiental puede hacer brotar lágrimas.

I’ll Be Waving As You Drive Away de Hayden Pedigo