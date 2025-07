Café Marvin en el parapeto subterráneo con LINTD

Nuevo LP del proyecto nigeriano LINTD. DOGTOOTH. And Other Such Tales of The Macabre es un álbum de spoken word y ambient entrelazados con hip hop experimental y gótico.

Se ven las playas invadidas en expresiones masivas, los monumentos históricos pisoteados por las miradas de multitudes, los lugares de esparcimiento convertidos en asfixiantes hangares. Va quedando lo oculto como refugio.

Esa es la clara ubicación del productor, compositor, poeta …Iyunoluwanimi Yemi-Shodimu alias LINTD. El nigeriano ubicado en Manchester publica un álbum de oscuridades acogedoras por la ensamblada belleza del resultado de su LP DOGTOOTH. And Other Such Tales of The Macabre.

Apadrinado por las colaboraciones de Porter Brook, Space Afrika, Fyn Dobson y DJ Chande el artistas canta y recita sobre unas producciones que mezclan electrónica con distorsiones de guitarra, siempre con intenciones minimalistas.

El disco va acompañado de cortos en los que da rienda suelta a su faceta de performer. Una transgresión para aliviarnos de la ordinariez. Se trata del primer disco del nigeriano bajo el alias LINTD y tras un par de singles en un año.

Previamente a su proyecto en solitario formó el dúo GOMID junto al productor Samuel Francis Giles Scott.

DOGTOOTH. And Other Such Tales of The Macabre de LINTD