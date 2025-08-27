Café Marvin echando lazo al instante con FoneXperimenta

Estreno exclusivo en Café Marvin del nuevo trabajo audiovisual del productor, cantante, compositor, guitarrista y video creador Fon Román, con su proyecto ubicado entre Galicia y México FoneXperimenta. PASMAR #1 contiene ambient, video, loops y field recording.

Domar el tiempo es el reto dela vida, la ensoñación del arte, la frustración del materialismo y el éxito de la soledad.

Fon Roman lanza su primera video creación perteneciente a la serie PASMAR. Lo hace estrenando de manera exclusiva cada 15 días en Café Marvin las tres piezas que lo conforman.

PASMAR #1 de Román es reflejo del afán del artista por hacer un hogar en el viaje y al tiempo convertir en aliado. Solo domando en soledad su transcurrir con las herramientas del arte es posible y así lo entiende el creador del norte de la península ibérica.

Con este fin su proyecto FoneXperimenta produce un ambient inconforme con la sencillez de medios. Utiliza loops e infinitos pedales, teclados, field recording y ahora la imagen como captura del instante.

Actualmente junto al video creador Oswaldo García, Román, desarrolla FON-OS, una propuesta tecnológica de arte inmersivo, visual, sonoro y narrativo. Su ceremonial Sacro redefine espacios patrimoniales desde las más estricta vanguardia.

FON_OS reinterpreta espacios combinando escaneado 3D, improvisación audiovisual y material de archivo. Cada fragmento del proyecto refleja una fase del diálogo con el espacio: desde la aparición de su forma, hasta la evocación de su memoria, su entorno y su dimensión simbólica.

Fon Roman en el 2024 público el album, Blanco. El poema de Octavio Paz llevado verso a verso al pop lírico. Discografía completada con otros tres larga duración en su faceta de cantautor eléctrico. Además alumbró dos álbumes como Trash Of Dreams. Un duo de experimentación compuesto por el artista de Vigo y Suso Saiz.

Su carrera musical inició como guitarrista y compositor del grupo indie español Piratas.