Café Marvin descorchando el racimo de mil colores con DJ Muggs

Nuevo trabajo del productor estadounidense DJ Muggs. Notes and Tones – The Second Vintage es una envolvente paleta de hip hop, afro jazz, jazz, soul y funk; y vino.

Los licores y sus efluvios son la manera de trascender en una sociedad rígida y veloz, su producción se vuelve asunto de druidas.

Lawrence Muggerud alias DJ Muggs continúa su ascensión mística de la mano de sus producciones sonoras y la viticultura.

De lo primero tenemos una nueva entrega, de lo segundo también. Notes and Tones – The Second Vintage continúa el trabajo sobre samplers de Sun Ra y el catálogo de jazz de PM Records de Gene Perla.

Disco producido en colaboración con el label Egon de Now-Again Records, administrador el catálogo de Perla.

El disco rezuma jazz y también vino pues se homenajea y publicita un nuevo espumoso en forma de brindis y lecciones sobre el manjar líquido. Aguas que solo hay 540 botellas.

Soberbia lección del que fuese miembro de Cypress Hill y del colectivo Soul Assassins. Ahora en vuelo libre Muggerud puede sumergirse en los placeres fundamentales. Los sabores y colores de tonos infinitos.

Notes and Tones – The Second Vintage es el álbum número 20 de DJ Muggs que debutó en 1991 con Soul Assassins VOL 1.

Como productor Muggs ha trabajado con Depeche Mode, U2 y Janet Jackson entre otros.

Notes and Tones – The Second Vintage de DJ Muggs