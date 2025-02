Café Marvin de perfil también en el reflejo con Marie Davidson

Nuevo LP. de la canadiense Marie Davidson. City of Clowns es una obra crítica de electro.

Tanto dicho y no escuchado. Lo resumiremos, la nueva aristocracia son los no presentes en la mesa del vómito digital, y personal.

Marie Davidson se obsesionó, y cómo no, con la obra de Shoshana Zuboff, The Age of Surveillance. Una advertencia tardía sobre la explotación que supone volcar datos personales, y opiniones.

De ahí y con un sonido de EBM de los 80 Davidson inició la grabación de su nuevo disco. Con la ayuda en la producción de los belgas Soulwax, Davidson y Guerinea, el disco no quiere perder comba de éxito de sus discos anteriores, y adentrar a Davidson de pleno en el electro.

Y como es una virtud del electro, el enfado casi revolucionario se torna sensual con un par de sonidos de sintetizador y la voz de Marie cantando al estilo electroclash.

El sexto álbum de Davidson que debutó con Perte D’identité, en 2014.

City Of Clowns de Marie Davidson