Café Marvin de la mañana hasta el dragón con Dylan Dylan

Nuevo EP desde Francia de Dylan Dylan. What More Do You Want?! es sonido rave groove dance de los 90 contemporaneizado puliendo euforias.

Un jornada lúdica perfecta es aquella que del amanecer plácido y optimista a la noche psicodélica donde los dragones escupen un fuego que abrasa en el olvido necesario, transita de manera homogénea.

La francesa Elise Mercier alias Dylan Dylan debuta con el label del mismo país Pont Neuf Records logrando el objetivo de convertir el sueño en un enemigo.

Su nombre labrado a través de sus residencia en el club parisino Badaboum poco a poco se traslada a la producción musical.

What More Do You Want?!, aplica el sonido profundo y groove que procuró libertad comunal, desde la plenitud del yo, en los años 80 y 90. Pero Dylan Dylan logra dominar el tempo que desbocado acabó por llevar entonces a las raves hacía la testosterona histérica.

Dylan Dylan publicó en el año 2022 el álbum Euphoria.

What More Do You Want?! de Dylan Dylan