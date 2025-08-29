Revista Marvin

Café Marvin cosificando la máquina con Ninajirachi

Álbum debut de la productora australiana Ninajirachi. I Love My Computer lleva al digital dance por derroteros de EDM, electro e hyper pop.

Nada más humano que deshumanizar, de tanto usar emociones como herramientas de vida.

Nina Wilson alias Ninajirachi utiliza la computadora para hacer musica, hace música de computadora, ama la computadora, la desea.

I Love My Computer es un disco desafiante de juventud desanalogizada, turbia y alegre, sin complejos de saltar entre conexiones y chips. Con BPM acelerados, breaks sincopados, voces pueriles y arrogantes, inocencia con truco y baile, mucho baile. Saltos de alegría frenética.

El disco es sobresaliente en sorpresas, con clara influencia de PC Sound, y subidones neuronales. La faceta de DJ de Wilson pesa mucho en su creación.

