Café Marvin brujuleando desde el corazón con Bikôkô

EP de remixes del disco A 1 is better than a 0 de la barcelonesa Bikôkô. Un disco de nu soul tamizado de electrónica bailable y experimental.

Los orígenes son inrastreables por muchos análisis de sangre que se haga. Hay en lo bastardo una luz cegadora que es la fuerza de la creación.

La barcelonesa Bikôkô, criada en un ambiente artístico, amante del R&B y la música tradicional africana. En 2021 lanzó Aura Aura, luego vino en 2022 No News Is Good News.

A 1 is better than a 0 del 2024 es su mejor disco hasta la fecha del que ha decidido publicar una versión de remixes de gran valor sonoro por lo homogéneo de los productores invitados. Diversos en origen, volcados en entender el discurso de Bikôkô desde un punto más dance floor e igual de mutante que el disco original.

A 1 IS BETTER THAN A 0 (Remixes) de Bikôkô