Café Marvin brinda tonadas a la salida con Blood Orange

Nuevo LP del proyecto británico, Blood Orange. Essex Honey es un álbum de down tempo, r&b, neo clásico y riesgos diversos.

Pasamos la vida preguntándonos por qué y para qué estamos. Queriendo darle un significado archivable o en forma de creación.

Devonté Hynes alias Blood Orange con Essex Honey se realiza distintas preguntas de las consideradas esenciales. Lo hace a través de uno de sus mejores discos hasta el momento.

Como es habitual en el compositor, productor, multi instrumentista y cantante, no tiene miedo a que la canción derive a pasajes sonoros alternos. En Essex Honey el neo clásico, el piano, el jazz, el down tempo, el pop … están al servicios de las emociones aunque sean respuesta de la desolación.

El LP parte de la infancia para recorrer la vida. La hace con su voz, su interpretación de diversos instrumentos, incluido el saxo, y su detallista producción que desde Champagne Coast en el 2011 campea entre lo mejor de la vanguardia pop.

Quinto disco del de Essex ahora residente en NY.



