Café Marvin avista sedas futuras con Emerald

EP debut de la británica Emerald. Supreme Being juega a la ciencia ficción sonora con electro ácido.

Imaginar el futuro debe ser un aliviador del instante. Pero hace rato el mañana se volvió distópico. Queda jugarle a las sensaciones del yo hedónico.

Emerald se ha hecho un nombre en la escena británica por sus sets heterogéneos y sudorosos al máximo. Sus sets de tres horas en Rinse son imprescindibles.

Ahora debuta como productora en el label de DJ Haus, Unknown to the Unknown, con Supreme Being.

Emerald mira el futuro sacando tonadas de películas de ciencia ficción ochenteras y distópicas.

El ácido lo utiliza como imposición lúdica y hedonista, también irónica ya que la ironía como decía Rilke nos ayuda a tener perspectiva de la realidad, sobre los temores.

Acid con house, con techno, con electro, con 808, garage (colaboración con el pope del género Ollie Rant) todo sabor vintage pero con una euforia delimitada al pie del presente mientras el otro ya asoma en el mañana.

Tres tracks magníficos y redondos para empezar los días festivos con la actitud adecuada en estos tiempos de zozobra.

Supreme Being de Emerald