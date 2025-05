Café Marvin avanzando sobre pies danzantes con Mia Koden

Nuevo EP de la británica sudanesa Mia Koden. Keep it steppin’ ofrece dubstep, 2step y bass luminosos para no perder la ruta.

Cercados por la virtualidad, cercenados por la imposibilidad de ser quienes pretendemos, un modelo alterado constantemente hasta lo esquizofrénico. El bloqueo vital está amarrado por viejos y nuevos cabos.

Mia Koden ha pasado un tiempo de silencio al menos en lo musical. Reaparece con tres tracks que son una forma de romper los nudos y volver a navegar.

Keep it steppin’ clama por lo básico. El cuerpo en protesta baila, siente, suda y desea el espacio que le pertenece, físico y universal.

“Creado durante un período de fatiga, pero me motivó a sentirme mejor y avanzar. Diseñado para pistas de baile; espero que puedas moverte con estos pasos de una manera que te funcione”.

Se nota el ser afectado en la melodías de Keep it steppin’ . Un EP que inicia con un dubstep que poco a poco toma lo que le pertenece, el ritmo. Tras un estado transitorio extasiado finaliza con una melancólica satisfacción.

En cada track hay una sensibilidad propia y reconocible que hace la obra de Kouden una de las predilectas de Café Marvin.

Mia Koden, también conocida como Sancha Ndeko, además de productora y DJ trabaja en proyectos patrimoniales, culturales y comunitarios. No hace gala de raíces para explicar su electrónica de carácter único. Formó parte del dúo Sicaria Sound junto a Lou Nour con el que triunfó en la escena underground. En solitario ha publicado singles y EPs.

Keep it steppin' de Mia Koden