Café Marvin apuntado desde la aorta con Tony Njoku

Nuevo LP del multi instrumentista, compositor y cantante nigeriano británico Tony Njoku. ALL OUR KNIVES ARE ALWAYS SHARP es soul pop desde el neo clásico, el hip hop experimental, ambient e IDM.

En la repulsa al que llega de fuera se procura siempre generar una violencia tanto legal como ambiental al que solo busca una vida mejor, una nueva vida.

Tony Njoku crea con ALL OUR KNIVES ARE ALWAYS SHARP un álbum de historias sobre seres frágiles que encuentran en la belleza un arma de resistencia.

De espíritu hondo y sentir robusto el disco se apoya en arreglos neo clásicos y se agarra a leves beats sin perder espacios ambientales. La voz de tono trémulo, casi acongojado, ensambla el sentir del disco.

Enraizado en temas de preparación espiritual, resistencia cultural y claridad emocional, el álbum se desarrolla a través de la característica mezcla de abstracción electrónica, composición en falsete y composición cinematográfica de Njoku. Es una obra profunda. Filosófica, política y personal, cada invitado aporta una nueva dimensión a la conversación.

ALL OUR KNIVES ARE ALWAYS SHARP trae compañeros de viaje de Space Afrika o Tricky.

Se trata del cuarto LP de Tony Njoku desde In Greyscale del 2016.

So Long, and Thanks for All the Fish.

