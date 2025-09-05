Café Marvin aplanando neuronas con Sarah Sommers

Se suele olvidar que la rabia acumulada por un presente no siempre acorde con lo deseado puede ser expulsada armónicamente en la hora lúdica.

Para la australiana Sarah Sommers este hecho es paradigma y ley. Su primer EP con el legendario lebel BPtich es una demostración de la contundencia del techno como alivio existencial.

Puro hardware de aire años 90, con techno, trance, acid, drum and bass, electro dejando la neuronas bien satisfechas de sensaciones exultantes. Sin pretender crear nada inédito da dosis perfectas de oscuridad berlinesa, Tresor, y amaneceres festivaleros, Sunrise.

VIVID canaliza una serie de recuerdos formativos de la pista de baile, filtrados a través de agudos instintos de producción y combinando ritmos vibrantes con texturas vibrantes. Camina en la línea entre la función y la emoción, capturando tanto la energía pura de la pista como la profundidad emocional que flota y perdura mucho tiempo después.

Sommers se ha hecho un lugar en la escena gracias a sus lives contundentes y envolventes. Recientemente participó en la compilación We Are Not Alone Pt. 9.

<a href="https://sarahsommersmusic.bandcamp.com/album/vivid" target="_blank" rel="noopener">VIVID de Sarah Sommers</a>