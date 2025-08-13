Revista Marvin

Enlaces rápidos

Café Marvin

Café Marvin ante el semáforo de infinitos colores con Corey Mastrangelo

/
Café Marvin
319,222
Café Marvin ante el semáforo de infinitos colores con Corey Mastrangelo

Nuevo disco del productor de New Jersey Corey Mastrangelo. New context es electrónica en momentos ambiental otras IDM y experimental.

La llave que gira la posición de las cosas, incluso las que vemos diariamente, tiene la cerradura en la forma de mirarlas.

Corey Mastrangelo se preocupa, con su nuevo larga duración, de facilitar una novedosa experiencia sónica para entender de manera nueva lo que se nos sitúa como parte de las rutinas.

Mastrangelo se sirve del ambient, synth, el IDM, el techno incluso el industrialismo para descontextualizar nuestros preceptos y ver renovada la existencia. Un canto a lo nuevo.

Cuarto LP del estadounidense, publicado por ROHS! RECORDS. Su primer long play fue Long Distance Station to Station del 2021.

Staff

Staff

So Long, and Thanks for All the Fish.

    Relacionadas

    Café Marvin sonriendo a las ánimas con Bri Major

    Café Marvin sonriendo a las ánimas con Bri Major

    Staff

    Café Marvin en la esperanza del temple con Melaine Dalibert & David Sylvian

    Café Marvin en la esperanza del temple con Melaine Dalibert & David Sylvian

    Staff

    back-to-the-beginning-black-sabbath-resena

    ‘Back to the beginning’: Ningún DeLorean nos devolverá a Sabbath

    Staff

    Guitarricadelafuente sucumbe al amor y a las corrientes en “Tramuntana”

    Guitarricadelafuente sucumbe al amor y a las corrientes en “Tramuntana”

    Juan Carlos Hidalgo

    Café Marvin en los arrecifes de la memoria con permeation

    Café Marvin en los arrecifes de la memoria con permeation

    Staff

    Auditorio BB