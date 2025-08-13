Café Marvin ante el semáforo de infinitos colores con Corey Mastrangelo

La llave que gira la posición de las cosas, incluso las que vemos diariamente, tiene la cerradura en la forma de mirarlas.

Corey Mastrangelo se preocupa, con su nuevo larga duración, de facilitar una novedosa experiencia sónica para entender de manera nueva lo que se nos sitúa como parte de las rutinas.

Mastrangelo se sirve del ambient, synth, el IDM, el techno incluso el industrialismo para descontextualizar nuestros preceptos y ver renovada la existencia. Un canto a lo nuevo.

Cuarto LP del estadounidense, publicado por ROHS! RECORDS. Su primer long play fue Long Distance Station to Station del 2021.

<a href="https://coreymastrangelo.bandcamp.com/album/new-context" target="_blank" rel="noopener">new context de Corey Mastrangelo</a>