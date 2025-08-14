Revista Marvin

Café Marvin al hilo de lo lógico con Pan Amsterdam

Adelanto del nuevo LP del proyecto USA, Pan Amsterdam. Confines es hip hop experimental tan jazz como electrónico y activista.

Leron Thomas es Pan Amsterdam . Un trompetista de jazz al que acuden desde Mos Def a Metronomy pasando por Billy Harper, Bobby Watson, Kanye West, Lauren Hill, Iggy Pop…

Mientras sucedían colaboraciones Thomas publicaba 15 referencias de música experimental bajo su propio nombre. En 2018 inicia el proyecto Pan Amsterdam y con ello inclina la balanza creativa hacía el hip hop.

Nacido en Houston y residente en Nueva York. Rapero, trompetista de jazz, productor, director musical, pensador, a menudo todo a la vez, la música de Thomas recorre un mundo aturdido y nocturno donde sus múltiples disciplinas musicales se transforman y se fusionan en un sonido profundamente peculiar pero consistentemente coherente.

Confines tiene recitar severo y groove. Proclamas políticas y de estilo de vida envueltas en electro, synths, soul, Waits y todo tipo de influencias del “masterful genre-bender”.

Tempos medios y altos sin evitar el smooth o el síncope del free jazz.

Confines es el cuarto álbum de Pan Amsterdam, está publicado en la londinense, con pedigrí Creation, Heavenly.

