Café Marvin adaptando el espacio al anhelo con Amanda Whiting

Al mirar alrededor difícilmente encontramos un pedazo de nosotros. Lo siguiente y más recomendable es adaptarse con algo propio que decir.

Amanda Whiting sigue su transitar por el escena del jazz británico pero buscando un lugar en un espacio mas amplio.

Can You See Me Now? tiene una estructura claramente narrativa para que el arpa de Whiting brille pero cobrando significado comprensible. Por esto Amanda recurre al downtempo para que la rítmica sea de fácil impacto. Las atmósferas sí parecen fecundadas de jazz gracias al acompañamiento de Adam Scrimshire, Faye Houston, Aidan Thorne y Alice Russell con guitarras, contrabajos baterías y voces.

En palabras de Amanda: “Temáticamente, el EP trata sobre el viaje como mujer y las etapas de la vida. Levantarse y ser vista. ¡Un mensaje importante y profundo para el mundo actual!”

Pura adaptación.

Amanda se unió a la lista del sello independiente londinense First Word Records, tras el disco Liminality of Her, a finales del año pasado, lanzó un álbum excepcional con clásicos de la temporada, desde Bill Evans hasta Vince Guaraldi, en A Christmas Cwtch.

Can You See Me Now? de Amanda Whiting