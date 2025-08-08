Revista Marvin

Café Marvin a la luz del último bastión con Sofia Kourtesis

Café Marvin
Nuevo EP de la chilena Sofia Kourtesis. Volver es house de temática reivindicativa y activista.

Si de algo no sirve la involución digital es para ponernos en el pellejo del otro pues nos resulta demasiado visible.

Sofia Kourtesis produce música de baile afectada por lo social, por las pugnas individuales que son intransmisibles vía #. Como el caso del asesinato Sara Millerey y el colectivo trans en Colombia, objetivo tradicional de grupos violentos con distintos intereses criminales.

En el EP Volver rindo homenaje a toda la comunidad LGBT+ y a todas las increíbles mujeres trans que tuve la suerte de conocer en los últimos años. Su valentía y su existencia en un mundo lleno de odio y peligro, encuentran la manera de visibilizar a las comunidades más vulnerables, específicamente a aquellas que se encuentran tras los muros de la terrible corrupción en el Sistema de Seguridad y Salud de Latinoamérica”.

House latino sin asomar al cliche con la película de Almodovar del mismo nombre que el EP como influencia indisimulable.

Afro, tech, house, latin y mucho sentimiento en un disco en el que la chilena bajo el label Ninja Tune colabora con Daphni de Caribou.

Unidos habla del poder y la belleza de cuánto más fuertes somos juntos. Siempre admiro la luz y la belleza de Dan; es un héroe y es tan generoso sin exagerar”.

Staff

