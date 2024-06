Café Marvin y la simple perfección ante el fin con Sophia Jani

Nuevo trabajo de la compositora alemana Sophia Jani. Six Pieces for Solo Violin es música clásica contemporánea requerida para templar el desboque vital.

La constatación del fin deja poca opción de rebelión más allá de la inconsciencia temporal. Por esto el arte, y el artesano perfeccionista, busca la trascendencia a través de la técnica, para generar paréntesis, o renglones a parte, del destino.

Sophia Jani y la violinista Teresa Allgaier trabajaron sobre las piezas que conforman Six Pieces for Solo Violin con la idea de buscar la esencia del violín, su capacidad total como instrumento evocador.

No fue el de las artistas un ejercicio de absolutos emocionales. La obra Six Pieces for Solo Violin se fija en la calma, en la necesaria paz de los sentidos a través del centenario instrumento.

Sophie y Teresa acudieron a los pioneros y grandes compositores e intérpretes de violín. Pero es perceptible un minimalismo propio de autores próximos a la era que nos ocupa y su frenesí del yo, ante el que sucumbe lo social e incluso lo humano.

El lunes, probablemente, sea el día en el que más se requiere de equilibrio que dote armonía a las horas y días por llegar, por esto Six Pieces for Solo Violin es nuestra selección de hoy en Café Marvin.

Jani ha publicado anteriormente un álbum en solitario, en el 2022, titulado Music As a Mirror. Además sus piezas van desde composiciones para orquestas clásicas a exploraciones digitales como las que compuso junto al percusionista Russell Fisher.

Six Pieces for Solo Violin de Sophia Jani