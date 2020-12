Los black metaleros escandinavos Cadaver (Anders Oden, ex músico en vivo de Satyricon y Celtic Frost por ejemplo) y Dirk Verbeuren (Megadeth, ex Aborted, ex Soilwork) están de regreso listos para tomar venganza, destruir todo a su paso y reinar. Desde hace unos días, Nuclear Blast he puesto a la venta en todos los formatos y todos los canales normales de distribución el disco Edder & Bile, primero con esta nueva alineación de la banda fundada por Odden. Para celebrar, la banda subió a redes el video con letra de “Let Me Burn”.

Al respecto, Odden comentó que “la inspiración para ‘Let Me Burn’ me llegó una noche tras una intensa sesión en el estudio en enero de 2019. Se me ocurrió el riff de inicio que me llevó por el camino que eventualmente sería la canción completa. Yo estaba en North Hollywood, llovía y se sentía en toda su gloria un estado de pesar y tristeza. Tenía además una grabación del sonido de mi chimenea en Noruega y sabía que sería perfecto para cerrar el disco.

La rola habla sobre como todos vamos a terminar hechos ceniza, hagamos lo que hagamos o seamos quienes seamos. Es un tema nihilista que tiene mayor significado para mí, sobre todo tras enfrentar de cerca a la muerte en mi batalla contra el cáncer. El invierno pasado, cuando estuve muy cerca de morir, siempre me imaginaba que en mi funeral ponían esta canción a todo volumen mientras la gente tenía que leer obligadamente la letra. Como aún no me muero, uso la canción para decirte que por ahora, engañé a la muerte. Déjenme arder, no tengo miedo”.

Edder & Bile fue producido por la banda y Aldair Daufenbach, quien además fue el ingeniero de grabación. Fue grabado y mezclado en los Northwood Sound Studios de Hollywood y cuenta con las voces invitadas de algunos grandes maestros del Death Metal como Kam Lee de Massacre y Jeff Becerra de Possessed, afianzando el hecho de que este demoledor renacimiento cuenta con credenciales subterráneas hasta para repartir.

