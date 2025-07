Cabaret de Galaxias #60: muchas vueltas al sol bañados en polvo cósmico

Siempre existe un motivo para celebrar y eso se lo debemos al arte que nos hace sentir libres y plenos; seguimos colectando maravillas sonoras y sin querer ya llegamos a las 60 entregas y es por ello que optamos por reunir 24 canciones de lo más diverso.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Comenzamos con electrónica quemante e incluimos a un artista nacido en la isla de Guadalupe, pero también hay indie y un par de homenajes a compositores fallecidos. Tenemos a Kae Tempest y Arca transpirando vanguardia y a una inmensa cumbia virando al reggae.

¡Celebramos a la música! ¡Celebramos a la existencia misma! Todo es un pretexto para que las grandes canciones se sigan esparciendo por doquier. ¿Están listos para escuchar a Nick Cave remezclado para la pista?

Emily Kokal (Estados Unidos) “North American Scum” Chloé Caillet Remix Feat Miya Folick

Si de por sí ya era toda una celebración el encuentro entre la guitarrista de Warpaint y una artista indie tan inquietante como la Folick, hay que considerar que hacen un cover a LCD Soundsystem y lo remezcla una parisina, afincada en Nueva York. ¡Todo estalla! Vaya soundtrack el de The Buccaneers, serie de Apple TV.

Four Tet (Inglaterra) “Into Dust (Still Falling)”

Tremenda sorpresa de que este músico tan fascinante partiera de “Into Dust”, una canción de los legendarios Mazzy Star y que define como: “una canción de cuna que detiene el tiempo”. Kieran Hebden muestra todo su talento para trasladar a una pieza de indie polvoriento hasta su electrónica finísima y, en este caso, propia para el dancefloor.

Joy Orbison (Inglaterra) “Lippy” Feat Overmono y Skiifall

Figura de la electrónica variopinta y diversa, Peter O’Grady se junta con el candente proyecto Overmono -¡lo más de lo más!- y suma también la voz y rapeos de Skiifall para enriquecer un quemapistas que resulta ser hedonismo puro y mucho estilos desparramándose por doquier.

Poté (Santa Lucía) “Give You Up” Feat Bonobo

Nacido en la caribeña isla de Santa Lucía, este músico y productor se mudó a Londres para hacer lo suyo y ha sido firmado por Ninja Tune y el sello Enchufada de los Buraka Som Sytema. Hace una electrónica muy elegante que aquí es sazonada por una mega estrella como lo es Simon Green (Bonobo).

Francis Lai (Francia) “L´amour d´aimer” Feat Marc Collin

En 2018 murió el que fuera conocido primero como el acordeonista de Edith Piaf y luego por el laureado compositor de los temas de las películas Love Story y A man and a woman. Representante del romanticismo francés (nacido en 1932) ahora recibe un merecido homenaje en clave electrónica llamado Play it Like Francis.

Beltran (Brasil) “Tussi Blinder” Feat Nick Cave

¡Maravilla! Tomar “Red Right Hand” del inmenso Nick Cave y colocarlo en un nuevo contexto que está orientado a la electrónica de baile es un reto sólo para gente muy valiente. Este DJ-productor amazónico se muestra como un dotado adaptador de toda esa oscuridad del inglés y llevarla hasta una identidad sonora inesperada e inédita.

Lean Low (Inglaterra) “Out Of Rhythm” Feat Jaydonclover

Moviéndose entre Londres y Sheffield este joven DJ, productor y dueño de su propio sello se ha dedicado a coquetear con la electrónica y el hip-hop, aunque aquí explora las posibilidades más bien pop de la melodía a través de la voz de Jaydonclover, quien es de Birmingham. ¡Además tenemos un sonido de piano delicioso recorriendo la pieza!

Nation of Languaje (Estados Unidos) “I´m Not Ready For The Change”

En septiembre llegará Dance Called Memory, el cuarto álbum de los de Brooklyn y en su adelanto nos develan que no sólo les interesa el art pop sino que pueden darse vuelo con un dreampop de altísima calidad. ¡Una canción para volar!

Arca (Venezuela) “Sola”

Alejandra Ghersi ha venido a llenar de emoción a la electrónica contemporánea y es muy arriesgada a la hora de combinar la música de sus sesiones y producciones. Ahora nos descoloca con una tema más bien lento con una base de reguetón triste que no le habíamos conocido… una vertiente muy interesante de parte de esta figura global de lo impredecible.

Kae Tempest (Inglaterra) “Sunshine On Catford”

El disco homónico del inglés es una experiencia fascinante y estará en lo más alto de lo mejor del 2025. Ha agregado más instrumentación a su rapeo y aquí suma a Neil Tennant de Pet Shop Boys en un coro memorable. El discurso cada vez es más preciso y afilado, las reflexiones más inteligentes. Forma y fondo fundidos en un todo maravilloso.

Just Mustard (Irlanda) “POLLYANNA”

Nos viene muy bien dar con la propuesta de una banda que procede de Dundalk y que recurre a una voz angelical para combinarla con pasajes crepitantes de un indie rock de la mejor estirpe. Es muy emocionante imaginarnos dentro de su garaje presenciando un ensayo. ¡Honestidad total!

Ruiseñora (España) “Para no olvidar”

Atilio González y Elia Maqueda desde la España más profunda combinan tradición con electrónica y esta vez suben la intensidad de tal suerte que elevan los ánimos y nos inyectan una alta dosis de adrenalina que hace gozar al torrente sanguíneo. ¡Una placentero subidón!

Lammping (Canadá) “Never Never” Feat Bloodshot Bill

Se trata de un dueto procedente de Toronto al que le encanta retorcer el hip-hop y la electrónica; aquí nos hacen acordar mucho del Beck de sus inicios a través de la aportación de un cantante y guitarrista que procede de la escena del rockabilly.

Blood Orange (Inglaterra) “The Field” Feat The Durutti Column, Caroline Polachek y Tarq Al-Sabir

Siempre hemos sabido del enorme talento de Devonté Hynes, quien retorna de una pausa de alrededor de 3 años y nos sorprende con una canción suave y etérea, que incluye un sampler de The Durutti Column y un montón de invitados destacados. ¡Una sorpresa de esas que se agradecen de verdad!

Skinny Pelembe (Sudáfrica/Inglaterra) “Who By Fire” Feat Beth Orton

Nacido en Johannesburgo y luego movido a Doncaster, Doya Bearmore utiliza todas las bondades de su registro de barítono para variar la intensidad de sus canciones. Aquí se une a la increíble Beth Orton para versionar a uno de los más grandes clásicos del inmenso Leonard Cohen.

Pablo Und Destruktion (España) “El presente”

Hace 33 años que ese crooner-poeta que fue Leonard Cohen publicó “The future” y ahora es trasladada al español mediante una recreación más que afortunada de parte de un músico asturiano que es uno más de sus grandes discípulos. He aquí una mirada atroz sobre el mundo que tenemos ahora lleno de jodidez.

Lykke Li (Suecia) “Into My Arms”

Claro que en este cabereteo nos podemos permitir una terna de covers y más si están recién salidos del horno; ahora le toca a Li Lykke Timotej Zachrisson darse vuelo acercándose a sus grandes favoritos y aquí le toca al monumental Nick Cave… la sueca nos deja desarmados usando la instrumentación justa y apelando a su voz como arma principal.

Dean Johnson (Estados Unidos) “Before You Hit The Ground”

Hurgando en los archivos musicales que legó el fallecido cantante y figura del underground Dean Johnson, fallecido en raras circunstancias en 2007, la disquera Saddle Creek sacará un álbum nuevo que llega en agosto; mientras tanto escuchamos su dulce y aguda voz interpretando una cadenciosa tonada de indie folk.

Jade Bird (Inglaterra) “Nobody”

Esta chica nació en Hexham, pero se trasladó a Los Ángeles para redefinir un estilo que abreva del folk rock y el country; todo lo que ha encontrado en el camino lo plasma en una canción contundente y que de alguna manera nos hace acordar de Sharon Van Etten. Aquí la guitarra acústica lo colma todo enmedio de un tema potente.

Sr. Chinarro (España) “Vieja gramola”

El norteamericano David Bearman fue un gran letrista con su banda Silver Jews hasta su suicidio en 2019; ahora un sevillano que es emblema del indie más resistente lo adapta libremente para rendir un homenaje muy merecido. Quizá esta sea la mejor composición del fallecido y nos conmueve al plantear una rocola triste en un pueblo feliz -¡vaya paradoja!-.

Lorena Blume (Perú) “El juego” Feat Lido Pimienta

He aquí una canción que tiene mucho sabor latinoamericano y que reconoce la influencia del folklore en el presente. La cantante peruana monta un gozoso dueto con una colombiana, asentada en Canadá, que sabe mucho de composiciones cadenciosas y hedonistas.

Nonpalidece (Argentina) “Inocente” Feat La Delio Valdez

Esta canción se ha convertido en uno de los éxitos más grandes de la cumbia en Argentina y Latinoamérica en los últimos años, es por ello que resulte muy atractiva para que unos veteranos del reggae la incorporen a su disco en vivo y saquen el mayor rédito de un notable cambio de ritmo… el resultado sigue siendo adictivo.

Santiago Motorizado (Argentina) “Pienso en vos”

Uno de nuestros héroes del indie baja la velocidad y la electricidad y hace una baladita que tiene trampa. No es posible hacerle el feo a una canción cuya letra cita a Cannibal Corpse y luego a los 107 Faunos para rematar remitiéndonos a The Magnetic Fields… aquí tenemos todo un manifiesto.

Léonard Lasry (Francia) “La vraie fatigue de Paris” Feat Jay-Jay Johanson

La ciudad de las luces nos entrega a un pianista nacido en 1982 al que le gustan las melodías tristes y la melancolía y es por ello que se junta con otro atormentado como lo es el sueco, apuntalado ya como un crooner que se aferra a los sentimientos más insondables.

También te puede interesar: Cabaret de Galaxias #59: Rimbaud y Kusturica se citan en Júpiter