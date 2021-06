En nuestra geografía sonora imaginaria, el Indostán colinda con Noruega y Polonia; así también el jazz avant garde se funde con sonidos orientales mientras una rockera veterana se suma al festejo de los 80 años de Bob Dylan. Acá tenemos voces del África y cumbias transfronterizas; embrujo portugués y mucho electropop global. También hay espacio para el festejo Pride y armar una rumba a las dos orillas del Río de la Plata. Este Cabaret tiene sus puertas muy anchas.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Poncho feat. Rubén Rada / “En el mundo ya no hay tiempo para amar”. Una auténtica fiesta rioplatense, el proyecto que encabeza Javier Zuker desde Argentina aporta la parte electrónica, mientras que el gran rockstar del candombe y otros ritmos vernáculos pone su voz grave y estentórea para lograr que ese espíritu carnavalero se apodere también de las pistas de baile y no sólo de las calles porteñas.

Fred Again.. feat. The Blessed Madonna / “Marea (We´ve Lost Dancing)”. Se trata de un compositor que está detrás de muchos exitosos de la escena inglesa. Ahora que debuta en solitario decide ampliar su álbum con un sencillo en el que desparrama ánimo fiestero y hedonismo recalcitrante y se hace acompañar de un destacado talento emergente de la electrónica aplicada al baile. Aunque hizo un Diario de Pandemia, este track tiene mucha energía propia y se despega del resto.

Sofi Tukker feat. Amadou et Mariam / “Mon Cheri”. La pareja de artistas invidentes salió de Malí para conquistar el mundo y tuvo de su lado a Damon Albarn y Manu Chao para lograrlo. Ahora la dupla se une a la suave y aterciopelada voz de Sofi en un delicioso track dancefloor. Tukker suelta efectos chispeantes que hacen vibrar a una canción que subraya que la música es una forma de comunicación universal que no depende del idioma en que se canta -¡ni falta que hace!-.

Pongo / “Bruxos”. Quien fuera una de las voces de Buraka Som Systema y contribuyera a encumbrar al kuduro, ahora prosigue con una carrera en solitario que despega gracias al embrujo de su música. Aquí se acerca a lo que han llamado afro house y suelta una frase tan pegadiza que se queda embarrada como petróleo. Incluso deja ir algunas palabras en español, pero las raíces angoleñas siguen bien presentes. ¡Puro fuego!

Zemmoa feat. Tessa Ia y Trans-X / “Mi amor soy yo”. ¡A celebrar el Pride en lo más alto! Vaya que Zemmoa tiene diversas habilidades artísticas y gran sentido musical. Junto al dueto de high energy Trans-X sabe como tirar del italo disco, pero dándole una vuelta sorprendente a una tonada andina como “El cóndor pasa”. Se acompaña en la parte vocal de Tessa Ia y el asunto funciona, por muy disparatada que parezca la explicación. Hace rato que el arte no conoce de imposibles.

Cabiria / “Disco-café”. La península ibérica se ha caracterizado por no dejar de producir proyectos que se alimentan del electropop y que además aprovechen cierto toque vintage y algo kitsch. Eva Valero nos entrega uno de los mejores temas de su álbum Ciudad de las dos lunas, en el que cabe hasta un sax mega ochentero sonando a pleno. Nadie puede negar esa sensación a mariposas inquietas que provoca la nostalgia en el estómago, aunque se trate de una composición reciente.

Monolink / “Into the glow”. Steffen Linck se ha proyectado desde Berlín con una propuesta de música electrónica que incluye una guitarra eléctrica tocada en directo y voz. Por momentos se percibe como continuador del sonido de Darkside, pero con su segundo álbum Under darkening skies apuntala su personalidad. Hay quien dice que hace melodic techno, puede que así sea, pero la parte emocional aquí es importantísima.

Cold Cave / “Night light”. He aquí la parte más luminosa y electropop de la llamada dark wave y hasta nos hace acordar de Depeche Mode y New Order en sus mejores años. El californiano Wes Eisold ha mantenido a flote a una estética que es ideal -según explican- para bailar en nuestra propia recámara al mismo tiempo que se llora. En esta pieza no hay peligro y se puede salir al mundo a entretenerse y loquear.

Chvrches feat. Robert Smith / “How not to drown”. Llámesele groove, acumulación de intensidad o cómo se quiera, pero lo que logra la banda de Lauren Mayberry en esta canción es de gran altura y emotividad. Nuestro amado Robert aparece para esparcir su charmé, sin que por ello acapare la voz. Tremendos sintetizadores que ponen a volar al escucha y lo sumergen en un total ensueño poderoso y nada contemplativo. ¡Todo un subidón de más de 5 minutos… un jeringazo!

James / “Beautiful beaches”. Al escuadrón que comanda Tim Booth hay que tenerle confianza y reverencia; se la han ganado con los años. Con la tranquilidad de que nada tienen que demostrar, consiguió regresar a su mejor forma. All the colours of you tiene en este tema una de sus bazas más altas que impacta con fuerza en nuestros patrones emocionales. Los de Manchester conocen al duende, que bueno que regresaron a buscarlo.

Ryan Adams / “Power”. El nativo de Carolina del Norte siempre ha sido Ave de las tempestades; nadie duda de su personalidad molesta y polémica… puede resultar chocante y enfadoso, pero es indiscutible que sabe de música y aquí se pone a rockear como pocas veces y hasta engrandece la influencia country. Todo el mundo debería exigirle pisar el acelerador a fondo más a menudo y lo tendríamos en más alta estima. ¡Let´s rock!

Los Punsetes / “Shiseido”. El grupo madrileño posee un desmadroso sentido del humor tan hijo de puta que nos fascina, y ahora arremete contra el inminente destino para la mayoría de las personas: “¿Qué clase de viejo vas a ser? ¿Vas a dar asco? ¿Vas a dar risa?”. Todos envejecemos, pero sólo pensarlo incómoda y cala más todavía envuelto en el maravilloso indie guitarrero que es característico de una banda que jamás ha dejado títere con cabeza.

La Santa Cecilia / “Ella me enamoró”. Nuestros queridos paisanos de Califas y La ciudad querube tienen solvencia instrumental y al enorme vozarrón de la Marisoul de su lado. Así pueden tocar el palo que les dé la gana. Ahora se decantan con una sabrosura de cumbia -con acordeón deslumbrante – que nos pone a tirar la polilla y sacarle brillo al piso. ¿Quién podría resistir a una melodía enorme y a los cañonazos que lanza esta mujer desde su garganta?

Hypnotic Brass Ensemble feat. Perfume Genius / “A fullness of light in your soul”. El maravilloso y delicatessen sello discográfico norteamericano Jagjaguwar celebra 25 años y ha puesto a algunos de sus artistas a versionar a otros miembros del catálogo. El ensamble de vientos angelino ha volcado su magia sobre temas incluidos en el LP Sapphie (00), de Richard Youngs. Nos regalan casi 10 minutos de arte supremo en los que sus alientos son hipnóticos y perfectos para la susurrante voz de Mike Hadreas.

Chrissie Hynde / “Don´t fall appart on me tonight”. ¿Quién podría abstenerse de celebrar los años de un monstruo como Bob Dylan? Nadie en su sano juicio. Así que la ex líder de The Pretenders se decantó por una personalísima selección de temas que no son clásicos masivos de entre un repertorio enorme. Y, con todo, se nota la pátina del estilo del genio de Duluth, que trasluce a través de la voz madura de una rockera de toda la vida. ¡El estilo y la elegancia siempre se agradecen!

Jaubi feat. Tenderlonious y Latarnik / “Raga gujri todi”. ¡Uff, vaya viajesote! Me explico: el cuarteto base es originario de Lahore, Pakistán, pero sus miras musicales son muy amplias y han asimilado tanto al jazz avant garde como al hip hop (incluso hicieron un homenaje a J Dilla). Ahora grabaron en su tierra natal y en Noruega en compañía del compositor polaco Marek “Latarnik” Pędziwiatr y del multi-instrumentista británico Ed “Tenderlonious” Cawthorne. Música de la profundidad del Indostán que se asoma al mundo.