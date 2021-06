Existen héroes bien conocidos a los que siempre se puede y debe evocar, pero también hay figuras ignotas que para reivindicar. El mapamundi se estrecha en el viaje sonoro de esta entrega, pues puede pasar de Bosnia a Rumania en un instante, para saltar al cono sur y luego reparar en México. El planeta se ensancha mientras suena algo de indie y se retrotrae con el crepitar electrónico; sin olvidar que el R&B puede cohabitar donde le dé la gana.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Kokoshca / “Asia (Canción para Iñaki Ochoa de Olza)”. Los sintetizadores y efectos sonando a pleno en una pieza que la banda de Pamplona le dedicó a un montañista que falleciera en un accidente en el Himalaya, un tipo que promovía el misticismo y a Bob Dylan. Una canción totalmente pegadiza, que resulta un gran homenaje para un hombre que vivió a total plenitud.

Solomun feat. ÄTNA / “Tuk Tuk”. La conocimos antes de que apareciera Nobody is not loved, el nuevo álbum del Bosnio -estrella rutilante de la electrónica de baile-; aquí decidió explotar toda su capacidad para poner al cuerpo en movimiento teniendo a un dueto alemán procedente de Dresde en las vocales. Todo en esta pieza desparrama sensualidad.

Balkan Taksim / “Ușak Ekspresi”. Directamente desde Rumanía nos llega el primer álbum -Disko Telegraf- del dueto conformado por Sașa-Liviu Stoianovici y Alin Zăbrăuțeanu y nos hace arder la sangre con una mezcla de instrumentos ancestrales y sonidos que además de lo balcánico se funden con la tradición árabe y a ello se suma toda la potencia del global bass.

Rubio / “Ir” (Matías Aguayo remix). La chilena Fran Straube nos deslumbró en el reciente Festival Marvin Gateway con una versión acústica de su pop electrónico oscuro. Ahora pone uno de sus temas insignia en manos de su genial compatriota Matías Aguayo, y la experiencia se potencia, pues suma una base machancante a todo el misterio que desprende la artista.

El Columpio Asesino feat. Deu y Daniless / “Preparada”. Ataque celeste es un discazo, pero por si no fuera suficiente, los de Pamplona acuden a un par de amigos: Deu Txakartegi (vocalista de We are Standard) y Daniless. Habiendo compartido con ellos diversas incursiones creativas, no extraña que aquí se den rienda suelta para deconstruir y recolocar lo que haga falta en lo que es todo un rolón.

Kaleema / “Portales”. Desde Buenos Aires nos llega esta mixtura de electrónica y referencias latinas que combina exuberancia y sofisticación. Quizá siguiendo un poco la estela de Nicola Cruz, esta mujer afina un embrujo sonoro conducido por una flauta andina y otros sonidos que fluyen como si estuviéramos en un río oculto a la mitad de un bosque. La naturaleza se nos cuela por todos lados.

El Búho / “La cumbia del Café Martínez”. Este inglés de nacimiento, trotamundos de corazón y especialista en aves decidió apartarse un poquito de la folktrónica y hacer su propia versión de una cumbia -aunque el resultado no sea tan distante-. Se trata de un homenaje para la esposa del músico, pues se conocieron en un local porteño que lleva ese nombre.

Twin Shadow / “Broken horses”. Retomemos una estupenda pieza de 2018 en la que George Lewis Jr. hace gala de sus raíces dominicanas y obtiene un nuevo contexto para la bachata. La maleabilidad del pop logra que el músico neoyorquino nos traslade hasta un antro de Santo Domingo en pos de un poco de perdición. ¡Que siga la fiesta global!

DRAMA / “Don´t hold back”. El dueto de Chicago, conformado por Na’el Shehade y Via Rosa, es uno de los secretos mejor guardados del pop contemporáneo -tal vez esté a punto de estallar masivamente-. Recurre a partículas de R&B y soul que funde con programaciones y ritmos que hacen altamente seductor a su pop electrónico.

GusGus feat. John Grant / “Love is alone”. Quizá los islandeses sean ya figuras consagradas a través de su pop electrónico de alta gama, pero este track de su recientemente editado Mobile home es el pretexto perfecto para darle un empujón a John Grant, quien fuera vocalista de la malograda banda norteamericana The Czars; se trata de una especie de crooner de voz grave y taciturna que como solista ha editado discos muy emocionales y llegadores.

Black Midi / “Chondromalacia patella”. No le demos muchas vueltas, Cavalcade va a ser uno de los álbumes del año. Estos ingleses se encuentran en estado de gracia y representan un punto muy alto creativamente para el rock -decir que hacen post-punk es muy limitante e inexacto-. Poseen un halo vanguardista tremendo y es por ello que aglutinan free-jazz, no wave, disonancias, riffs pesados y un sinfín de recursos que hablan de una música absolutamente libérrima y provocadora.

Moby feat. Mindy Jones / “Heroes”. La Deutsche Grammophon es un sello de música clásica que se ha aventurado a recibir a exploradores sonoros que buscan llevar sus temas hacia ese terreno. Así lo hizo Moby en Reprise, pero se dio tiempo para acudir a ese monumento histórico que nos legó Bowie. Aquí dejó que la cantante californiana hiciera lo suyo, mientras él bajaba el ritmo y tiraba de una instrumentación austera pero conmovedora.

Sarah Neufeld / “Tumble down the undecided”. La violinista de Arcade Fire ya va en su tercer disco solista -éste se llama Detritus– e invitó al baterista de la banda, Jeremy Gara, para aportar a una obra muy influida por el minimalismo, pero que según su versión puede incrementar la tensión y la energía -como un Max Richter en esteroides-. Hay contemplación, pero también fuerza chispeante.

Hela San / “La sangre”. Gratas sorpresas de parte de la escena emergente nacional. Pero no podemos decir que se trate de alguien que vaya comenzando; esta artista trae en la sangre la sensibilidad y el talento (es hija de Jaramar). Programaciones, texturas y electrónica variopinta confluyen en una mixtura de poderoso encanto. Ésta es la canción que titula al álbum entero.

Zenet feat. Sandra Pérez Cruz / “Soñar contigo”. Un crooner malagueño que ya goza de un halo de culto convoca a una de las más grandes voces de toda España y lugares circunvecinos para reinventar una de sus canciones de rompe y rasga. Una pieza delicadísima para embriagarse de pasiones y del arte de componer y cantar canciones de gran abolengo y estirpe.

Roberto González / “El huerto”. Siempre se ha dicho… en el rock nacional no hay justicia ni se aquilata a las figuras históricas. El cáncer se ha llevado hace muy poco a uno de los miembros fundadores del movimiento Rupestre y ahora lo evocamos a través de ese disco mítico que registró junto a Jaime López y Emilia Almazán. Ya lo dice la propia canción: ¿para qué alcanzar la gloria estando vivos? El rock en México pierde a uno de sus héroes callejeros y se fortalece el mito colectivo.