Cuando se impone la pasión por la música las dimensiones del planeta no cuentan. Así que colocamos turbosina sonora para darnos un rol por Nueva Zelanda, Sudáfrica y Argentina, pasando por Corea del Sur. Presentamos una propuesta desde una inhóspita región entre Mongolia, China y Rusia. Pero también armamos el carnaval con un cover andino a Rosalía y la actualización de un clásico ochentero de Tracy Chapman. Mientras que la psicodelia poderosa y soulera se la dejamos a los Rufus T. Firefly. Volamos a través de muchas geografías y estéticas… todas apasionantes.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Kunzite feat Ratatat (Estados Unidos) / “Lemon Swayze”. Se trata de un proyecto comandado por Mike Stroud después de transitar largos años en Ratatat y alcanzar cierto éxito. Ahora se conectó con Agustin White, un experto en yoga y meditación. Durante la pandemia se dieron cuenta de que les encantaba la psicodelia y las guitarras y decidieron darle “vuelo a la hilacha”. Ahí siguen los sintes y las bases programadas que le trajeron fama, y el resto es una energía positiva que es altamente contagiosa. Ellos quisieron pasarla lo mejor posible y esta verbena electrónica te trepa hasta lo más alto.

Bomba Estéreo feat Leonel García (Colombia/ México) / “Como lo pedí”. Una prueba irrefutable que en el mundo de la música no existen los imposibles. Pudiéramos pensar que el universo electro-latino del dueto colombiano poco o nada tiene que ver que ese estilo tan lánguido que estila al mexicano ex Sin bandera. El resultado es exuberante y tropical y durante su desarrollo lograron que esa voz casi susurrante se manifestara como la de un chamán que brotara desde la selva para defender sus saberes ancestrales.

!!! (Estados Unidos) / “Fast car”. Se trata de una banda que en directo una y otra vez ha confirmado que de la mezcla de delirio y desparpajo puede emanar una gran carga de genialidad, pero en sus grabaciones tampoco se queda atrás. Decidió volver a los ochenta y retomar un tema globalmente popular y acústico de Tracy Champman, pero siempre desde su perspectiva alocada que ahora tira de una voz femenina para hacer un funk deconstruido y electroso en el que Nic Offer canta a través de varios filtros. ¡Para fiestar al estilo del Siglo XXI!

Namgar (Mongolia/ China/ Rusia) / “Yaboo-Aidoo”. Existe una franja compartida entre Mongolia, China y Rusia en la que se da la cultura Buryat y que incluye una forma muy peculiar de cantar que aquí es plasmada con gran maestría por Namgar Lhasaranova, una artista que ha incursionado en géneros diversos desde los ochenta. Lo que sorprende en esta canción (procedente de su segundo álbum, Nayan Navaa) es la manera en la que los instrumentos tradicionales se yuxtaponen a la guitarra eléctrica para insertar un potentísimo rock duro. No todos los días nos podemos topar con una combinación así de fascinante.

My Morning Jacket (Estados Unidos) / “Love Love Love”. Acostumbrado a un folk rock sinuoso y brumoso, la banda conducida por Jim James nos entrega una especie de rareza en este segundo adelanto del álbum que será epónimo. Toma distancia de lo habitual en la manera en que el músico encara la parte vocal -con más cuerpo y menos susurrante- e incluso hace espacio para un coro femenino. Ha dicho que era momento de entonar un cántico a favor del amor universal y la positividad… y lo ha logrado a cabalidad.

Thomas Stenström feat. First Aid Kit) (Suecia) / “Hotel Amigo”. Esto pasa cuando un músico sueco desea reinventar su sonido y todo lo demás de su vida, por lo que toma la decisión de irse a dar un rol por el sur de los Estados Unidos y termina en Arizona. Entre tantísimos bares y muchas copas escribió este himno tabernero y luego invitó a sus paisanas para que lo acompañaran en un tema llenos de recuerdos, cocteles, carretera y sol. Tenía que descansar en algún punto y se encontró con el mentado lugar.

Mxmtoon (Estados Unidos) / “Blister in the sun” / A los 21 años de edad esta chica de origen asiático, pero criada en Oakland y radicada en Brooklyn, maniobra con entera libertad y además de hacer música es gamer, podcaster y activista. Pero resulta que tiene muy buen gusto y sorprende con este cover a los Violent Femmes; ¡celebremos que honra al pasado y retoma a una banda culto! Ella se aparta de aquel indie destartalado y nervioso y lo lleva hasta el territorio sonoro del pop electrónico. El EP True colors también incluye su acercamiento a “Creep” de Radiohead.

Gepe (Chile) / “Bagdad. Cap. 7. Liturgia”. Para quien funge de escribiente y bartender de este Cabaret, el cover que hizo el andino de “Tu pirata soy yo” de Chayanne, casi le provoca un infarto, pero los parroquianos de este antro galáctico saben que aquí rifa el eclecticismo. Acá somos fans de Gepe y le perdonamos el desliz, para caer rendidos ante su tratamiento de uno de los mejores temas de Rosalía. De aquel flamenco-trap ahora abreva de la Fiesta de la Tirana en el Norte de su país, cuya música religiosa y carnavalera se hace con metales y charangos. ¡Un auténtico viajesote”.

Rufus T. Firefly (España) / “Polvo de Diamantes”. ¡Un estallido! ¡Un intenso viaje a través del tiempo y el espacio! La banda española señala que decidió influirse de la herencia de Marvin Gaye y el soul… y es cierto, pero también lo es que el resultado es psicodélico y un sintetizador vintage sublima a una canción que alberga potencia y elegancia. El tercer adelanto de El largo mañana reúne todas las cualidades de la agrupación y nos coloca en un trance que recorre constelaciones.

Ikram Bouloum (Marruecos/ España) / “Henna”. Ella se fogueó intensamente como DJ en el circuito de clubes de Barcelona. Procede de una familia de origen marroquí y ahora preparó un EP de debut llamado Ha-bb5 en el que canta tanto en su lengua materna, el amazigh, como en inglés y catalán. Esta es una pieza que refleja perfectamente el peso del Magreb en su estética que también asimila a la electrónica orientada al dancefloor y que incluye graves profundos y muy ponchados. La artista no rehúye a dar cuenta de temas como la inmigración y la multiculturalidad.

Spoek Mathambo (Sudáfrica) / “The blessing (Symbolic to wisdom)”. En palabras de su autor, se trata de un tema que evoca la “divina energía femenina” al tiempo que se muestra como un paseo por una Johanesburgo absolutamente soleada y llena de vida y evadiendo a los agentes de la ley. Una base de ritmo medio esta debajo de su peculiar estilo para frasear y soltar su flow. Es el primer adelanto de su 7º. Álbum, que se llamará Afro jazz giants 1: Ratatu, un tributo al saxofonista y compositor Mike “Ratau” Makhalemele.

Priya Ragu (Suiza/Sri Lanka). Esta chica nació ya en Suiza, pero sus padres llegaron hasta allí desde Sri Lanka en los ochenta -huyendo de una guerra civil interminable. Ella se ha apegado a un sedosa voz -parecida a la de Lauryn Hill de joven- y a su pasión por el R&B y el soul. El empujón final se lo dio aparecer en el nuevo disco de Jungle, además del apoyo de la BBC Radio 1. Esta es la pieza de su debut, damnshestamil, en que mejor se plasma la combinación de culturas y referentes. ¡Un lustre total!

Park Hye Jin (Corea del sur) / “Lets sing lets dance”. A sus poco más de 26 años de vida dejó su Seúl natal para residir en Melbourne y Londres para desarrollarse como DJ, productora y más recientemente también como cantante. Actualmente reside en Los Ángeles, desde donde concibió su debut, If you want it, en el que se apartó de la parte más dura de techno que utiliza pinchando y tiró más hacia un house más reposado. Ha buscado plasmar el pulso de un presente sofisticado y elegante.

Juan Son feat. Transgresorcorruptor (México) / “Espejos y humo (Aqua)”. Se expande el universo surrealista y electrónico de quien fuera vocalista de Porter y quien se ha pasado largo rato desarrollando una carrera solista algo sinuosa. A Juan talento es lo que le sobra y aquí se reúne con Yamil Rezc, un productor que también ha emprendido proyectos propios. Juntos trazan una canción flotante y cadenciosa, en la que la aguda voz del cantante suelta frases que semejan hechizos o conjuros. Una vez más se instala en una atmósfera de ensueño que puede tornarse pesadilla, como lo dice la letra.

Lorde (Nueva Zelanda) / “Te Ao Marama”. Apenas tiene 24 años, pero nadie puede reprocharle un fino sentido artístico, aún cuando es una superestrella global. Tomó 5 temas de su último álbum, Solar power, y las cantó en maorí, para honrar de esta manera a los pueblos originarios. ¡Y el resultado es magnífico! Con sinceridad contó que no conocía el idioma, por lo que es un primer acercamiento que nos presenta con una pieza acústica en la que las palabras deslumbran. Las ganancias que deje este disquito se destinarán a dos organizaciones benéficas locales, Forest & Bird y Te Hua Kawariki Charitable Trust.

Sobra Milonga feat. Sofía Viola (Argentina) / “Luna del Sur”. Una nutrida agrupación procedente del rumbo de Lanús presenta su tercer LP, Rumor de orquesta. Prosigue con su regodeo en la música porteña con un sentido muy actual y es por ello que encaja perfecto el vozarrón de Sofia, toda una figura de la actualización del folklore. Juntos plasman esa parte coral y festiva de la música del sur del continente. Cuerdas, metales y percusiones arropan a un pronunciamiento amoroso.

Bial Hclap (México) / “Sierra Madre” (Nurrydog Remix). Desde “La perla tapatía”, Humberto Loopz ha ido desarrollando su proyecto más cercano al folklore mexicano y ya le ha dado formato de full band. El resultado nos recuerda a algunas de las piezas de Centavrvs (sobre todo en la voz), aunque la aportación de Nurrydog, DJ y productor de Monterrey, le sube el beat, además de agregarle elementos que enriquecen a la original. Un acierto la parte de marimba que incluye.