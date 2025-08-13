Cabaret de Galaxias #61: Casanova es un piloto guiado por La Bruja

Vaya combinación de géneros y estilos que nos permite disfrutar el presente y que se plasma en Cabaret de Galaxias; podemos ubicar pop rock del mejor desde Australia mientras La Bruja de Texcoco presume de su arte folk mayor en compañía de una banda oaxaqueña de viento.

En el Siglo XXI, Casanova es un personaje del indie argentino que alterna con hip-hop del más nuevo cuño y expresiones chispeantes de la electrónica. Nos sumamos a la fiesta de los 30 años de La tierra del olvido de Carlos Vives alternando con el pop electrónico de una peruana berlinesa y una balada tabernera desde Puebla… ¡despegamos!

Saint Etienne (Inglaterra) “Take Me To The Pilot”

El trio londinense prepara un nuevo álbum para despedirse tras más de 35 años de una brillante carrera llena de pop electrónico exquisito. Al día de hoy, Sarah Cracknell está cantando mejor que nunca y su magnetismo está presente en una canción que lleva el sello de tan ilustre propuesta y carrera.

Disclosure (Inglaterra) Feat Anderson .Paak “NO CAP”

A los hermanos Guy y Howard Lawrence no les falta presencia en el circuito festivalero, pero en cuanto a estética sonora llevan tiempo echando en falta un tema absolutamente contundente y aquí lo logran a través de la presencia vocal del geniecillo californiano.

Kae Tempest (Inglaterra) “I Stand On The Line”

Self Titled es de los mejores álbumes del año y uno de los elementos de prueba es su corte inicial, que posee una intensidad casi cinematográfica; he aquí que el hip-hop eleva su nivel gracias a un superlativo manejo del lenguaje. ¡Pura intensidad e inspiración!

Catching Flies (Inglaterra) “Care 4 U”

La veta de la música electrónica en la vieja Albion parece inagotable y en pleno crecimiento imparable. George King AKA Catching Flies es un productor y multiinstrumentista que posee un toque finísimo para conseguir ser emocional al tiempo de mantener al cuerpo en movimiento.

Sofía Kourtesis (Perú) “Canela Pura”

Nació en Lima, pero fue en Berlín donde desarrolló sus habilidades musicales; desde la capital del Techno ha proyectado una electrónica de sabor latino que da diversidad a lo que suena en los mejores festivales y clubes del planeta. Como su nombre lo dice: ¡canela pura!

Nick León (Estados Unidos) “Bikini” Feat Ericka De Casier

Se trata de un productor de electrónica procedente del área de Florida, que comenzó a destacar al colaborar en el Motomami de Rosalía… ahora presenta A tropical Entropy, un álbum en que ausculta a la naturaleza con ánimo científico. Aquí retomamos la parte más terrenal del mismo a través de un tema que alterna voces de hombre y mujer a cargo de la danesa Erika De Casier.

Africa Express (Inglaterra/multinacional) “Raise a Glass”

Damon Albarn quedó fascinado por el Festival Bahidorá y en tal paradisíaco lugar provocó la grabación de un disco generoso y diverso musicalmente. Muchos estilos y tradiciones confluyen aquí… desde el pop electrónico de Django Django al rapeo combativo de Mare Advertencia. ¡Una celebración de la humanidad en plan de reggae mutante!

Carlos Vives (Colombia) “Ahí Llego Yo (pa´ Mayte)”

Se cumplen 30 años de la edición de La Tierra del Olvido, un hito musical en la historia de Colombia y el resto de Latinoamérica. Vives ha decidido darle una retocadita a los temas y aquí coquetea con la electrónica con desenfado y con algunos invitados adicionales. El punteo de guitarra y la flauta son una verdadera gozadera.

Mariano Massolo (Argentina) “Stayin´Alive” Feat Kevin Johansen

Se trata de un músico que ha destacado internacionalmente por la ejecución de la armónica y, además, tiene gran gusto por el blues. Invitó a ese músico “desgenerado” que es Johansen para darse vuelo con una de los Bee Gees y agregarle, además, un estupendo coro femenino.

Turf (Argentina) “Casanova” Feat Santiago Motorizado

Se trata de una de las canciones más emblemáticas de la banda indie argenta que ahora busca un nuevo aire, para lo que fue convocada la figura de moda en el rock latinoamericano. A esta fiesta se suma una sección de vientos que le aporta un fiestero acento vintage.

Las Bermudas (Argentina) “Pronta Entrega”

Pues resulta que el grupo Virus está más vivo que nunca por razones que no cuesta imaginar… claro que se extraña al fallecido Federico Moura, pero las nuevas generaciones aumentan su legado e influencia al rendirle un homenaje con un seductor tinte underground. ¡Nostalgia de la buena!

No Joy (Canadá) “Bugland”

Para alimentar a la gran tradición canadiense de rock, desde Montreal llega Jasamine White-Gluz para encarnar a No Joy y ofrecernos una delicia de dreampop que también retoma el espíritu guitarrero del shoegaze en una canción que tiene una base rítmica muy llamativa.

Highspire (Estados Unidos) “Crushed”

Desde Filadelfia, Pennsilvania, nos llega un fresco aluvión de shoegaze que actualiza el asunto, al tiempo que nos hace acordar de su grandeza. Este cuarteto reivindica la espontaneidad que provoca una energía maravillosa que no requiere de explicación para sentirla y apreciarla.

G Flip (Australia) “In Another Life”

Siempre hace falta un poco de rock pop –siempre y cuando su factura sea excelente-; es por ello que viene bien echarle una escuchada a esta cantante, compositora y productora de Melbourne, Australia, que a sus 31 años interpreta con mucha intensidad y precisión.

Gordi (Australia) “Cuttinfg Room Floor”

Sophie Payten –Gordi– es oriunda Nueva Gales del Sur y a sus 32 años tiene una bien consolidada presencia dentro del indie rock y la folktrónica; en Like Plasticine –su nuevo álbum- retoma esa parte más bien orgánica e igualmente exalta el mejor pop rock imaginable.

Nadine Shah (Inglaterra) “Greatest Dancer”

Madre inglesa de origen noruego y padre pakistaní, esa mezcla permea en el arte de una cantante que se ha labrado un halo de culto alrededor de una propuesta muy ligada a lo arty –cercana a PJ Harvey-. Una gran demostración de su talento fluye en la totalidad de un concierto registrado en Londres.

Africa Express (Inglaterra/Multinacional) “El diablo y la bruja”

Otro maravilloso corte extraído de la sesión de Bahidorá; aquí el marte mayor de La Bruja de Texcoco alterna con LOS PREAM, una banda de viento procedente de la sierra mixe de Oaxaca. El resulto posee enorme magia popular y nos hace sentir en medio de una fiesta patronal o el carnaval.

Iván García y Los Yonkis (México) “Cuando la muerte”

Mientras van transcurriendo los días y su recomendación de boca a boca, el álbum doble Baladas Tristes va acrecentando su impacto y grandeza… de allí tomamos esta canción tabernera que ronda una de las más grandes obsesiones del cantautor poblano.

Ken Boothe (Jamaica) “Ain´t No Sunshine” Feat Jah Wooble

Se trata de una leyenda enorme del reggae y el rocksteady de77 años; cuenta con un repertorio seductor al que el geniecillo inglés del dub (de 66 años) decidió retrabajar con mucho tino y contención. Se agradece y disfruta profundamente este trabajo de actualización.

