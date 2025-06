Cabaret de Galaxias #59: Rimbaud y Kusturica se citan en Júpiter

El autor de Las Flores del mal reaparece citado por un crooner sueco y bien que podría aparecer por una secreta calle de Buenos Aires para verse con el balcánico director de Underground -así nos gusta viajar e imaginar aquí-.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Tenemos cantos esquimales finlandeses y hip-hop de avanzada junto a apropiaciones impensadas. No nos olvidamos del indie de la mejor cepa ni de canciones adoloridas que calan profundamente. Vamos de Nigeria al Bahidorá en recorrido estimulante no exento de psicodelia.

Louta (Argentina) “Kusturica”

Gran tema de entrada… hasta un conteo que antecede a una especie de candombe bien sazonado con sabor urbano y unos metales súper candentes que arman un carnaval desde el primer instante y ratifican la calidad de lo que hace Jaime Martín James a sus 30 años.

Cerrone (Francia) “Catching Feelings” Feat. Christine and the Queens

Héloïse Letissier posee un estilo muy peculiar y así lo entendió una figura legendaria de la música electrónica a nivel global; Cerrone es todo un capo por el que no pasa el tiempo y se conserva en estado de gracia casi como una deidad en la historia del clubbing.

Cazzu (Argentina) “Me tocó perder”

Fue mi gran amigo y excelso periodista Enrique Blanc quien me animó a probar suerte con Latinaje… y vaya sorpresa: una obra muy bien concebida y atrevida en la musical. No imagine que esta mujer y su tormenta mediática hiciera algo que me remite a Mercedes Sosa y Lila Downs… es algo así como un chacarera del siglo XXI con un arreglo impecable.

Obongjayar (Nigeria) “Talk Olympics” Feat. Little Simz

Paradise Now es el segundo álbum de Steven Umoh, músico de origen nigeriano, radicado en Londres, que está haciendo evolucionar al afrobeat al agregar diversos elementos de hip-hop. Este track es como parte de un ritual posmoderno en compañía de una de las raperas más importantes e inspiradas del mundo.

The Black Keys (Estados Unidos) “No Rain, No Flowers” Diplo Remix

Quien hubiera pensado que un dueto caracterizado por hacer indie rock con una marcada pátina vintage encargara una remezcla del tema que da nombre a su álbum más reciente a uno de los DJ´s más aclamados de la escena fiestera; Diplo se da vuelo transformando la original.

Oslo Twins (Inglaterra) “I Wake Slowly”

Se trata de un novel quinteto que procede de Bristol que se decanta por una combinación de dreampop y electrónica que resulta como seductora y atrayente; van avanzando con un seguidilla de sencillos que transpiran actualidad por doquier.

St. Vincent “Tiempos Violentos” Feat. Mon Laferte

Hace ya tiempo que Annie Clark sintió atracción por el español y probó cantar en el idioma con discretos resultados; ahora toma la acertada decisión de convocar a la chilena para que sumara su glamour y onda vintage en una canción que suena muy al estilo de los temas para la saga de James Bond.

YUNGBLUD (Inglaterra) “Zombie”

Se trata de un compositor y cantante que le ha dado una enorme importancia a las cuestiones de género e identidad.. . casi que es un activista que canta. Aquí estamos ante una de esas torch songs que cobran intensidad tremendamente y nos ponen a volar.

Been Stellar (Estados Unidos) “Breakaway”

Scream from New York, NY fue uno de los mejores álbumes del año pasado y es un claro ejemplo de la vitalidad del rock contemporáneo; ellos prosiguen su camino pertrechados detrás del guitarreo y con una energía desbordante.

Superchunk (Estados Unidos) “Is It Making You Feel Something”

He aquí la canción que abrirá el álbum Songs in the key of yikes de parte de uno de los estandartes históricos del indie rock; los de Carolina del Norte se vuelcan sobre un tema que se pregunta sobre el origen de una canción que no tiene que ser algo más complejo que te haga sentir algo.

Big Thief (Estados Unidos) “Incomprehensible”

La banda en la que canta Adrianne Lenker regresa para retomar su sitio como una de las agrupaciones más excitantes de la Unión Americana y para ello han apretado el acelerador y sumado unas guitarras sinuosas que le agregan un más marcado toque de rock.

Jay-Jay Johanson (Suecia) “Rimbaud”

Primera vez que el crooner escandinavo se atreve a cantar completamente en francés, y lo hace homenajeando al gran poeta maldito; debajo tiene una base rítmica programada y acude a su peculiar estilo de cantar lento para aludir con gran tino a la melancolía.

Matt Berninger (Estados Unidos) “Silver Jeep” Feat. Ronboy

Vaya imagen poderosa y poética que terminar en medio de la nada a bordo de un jeep plateado; y además, el cantante de The National en plan solista da cuenta de sentimientos atragantados e incómodos en una pieza saborizado por una exquisita sección de metales. Además está presente Julia Laws, cantante de Ronboy, para agregar contraste.

Alan Sparhawk (Estados Unidos) “Not Broken”

En su segundo disco ya sin Mimi Parker -quien falleciera- y con Low en el dique seco, Alan recibe ayuda de sus vecinos y amigos de Trampled By Truckers para volver a las manera lentas y doloridas que tan bien le sientan; además está presente su hija sumando su canto para hacer más profunda la experiencia.

Nick Mulvey (Inglaterra) “River To The Real”

Este fino y delicado guitarrista salió de Portico Quartet para andar solo; ahora se encamina hacia un nuevo álbum Dark Harvest y va adelantando gemas que transcurren a media velocidad, pero con mucha elegancia en la interpretación. Quizá él se sienta más folk, pero aquí se cuela indie de categoría.

Black Market Karma (Inglaterra) “Adoration”

Surgieron en Londres, pero ahora se han instalado en Dover para prolongar su estela psicodélica. Mellowmaker es ya su 11vo. álbum y en él siguen amplificando el viaje multisensorial y de allí procede este tema expansivo que nos lleva “hasta el infinito y más allá”.

Rival Consoles (Inglaterra) “Jupiter”

La exploración que hace Ryan Lee West de la electrónica es sinuosa y atrayente a partes iguales; reivindica la música instrumental ofreciendo un recorrido de amplias posibilidades interpretativas y emocionales.

Trampled By Turtles (Estados Unidos” “Where Is MY Mind”

En este cabareteo se valen los hallazgos que no sean novedades; esta rola procede del 2011, pero es interesante porque se trata de una versión de parte de una banda de bluegrass de Duluth, Minnesota, de uno de los enormes clásicos de Pixies.

Africa Express (Inglaterra) “Soledad”

Damon Albarn no detiene su carrera por imbuirse de muchísimas músicas y en su paso por el Festival Bahidorá se juntó con Nick Zinner, Joan As a Police Woman, Camilo Lara y Luisa Almaguer, entre otros. Aquí destaquemos a Seye Adelekan probando con el español. Una rareza deliciosa.

Pauanne (Finlandia)Pelkkä persevä neitsyt”

Se trata de un cuarteto que tiene un sentido muy intenso del presente, pero lo alimenta de una búsqueda en tradiciones y dialectos que proceden de los bosques profundos y que -según ellos- se apartan del sesgo cristiano. Una propuesta muy excitante.

