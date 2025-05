Cabaret de Galaxias #58: fiesta en la aldea (detrás de un agujero negro)

El viaje sonoro en plena intensidad… pasamos por Nigeria, Túnez, Luxemburgo, Ecuador y Chile, entre otras latitudes. Nos topamos con experiencias excitantes que incluso incorporan grabaciones de campo o transforman algún clásico de los años ye-yé.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

También repasamos una emocionante actualidad mexicana que puede darle un sentido distinto a un corrido tumbado o darle la vuelta a uno de los clásicos del rock nacional de los últimos años. He aquí las posibilidades de la diversidad musical y cultural sonando.

Tambour Batant (Francia)

La presencia e influjo de la África contemporánea en la música electrónica francesa; Ben Stoker y Cobaa forman una mancuerna que asimila diversos estilos, como el amapinano y el afrobeat, para filtrarlos hasta una música de club absolutamente seductora.

Joeboy (Nigeria) “Adenuga” Feat Qing Madi

Nacido en el estado de Ogún, se trata de una figura que utiliza a la perfección el R&B y al soul para producir una música africana del Siglo XXI en la que también afloran los elementos electrónicos y el poderío del pop. La voz de la cantante invitada (también nigeriana) es un extra maravilloso.

Ammar 808 (Túnez) “Ah Yalliya” Feat Mahmoud Lahib y Mariem Bettouhami

Organizador del influyente proyecto Magreb United, con el que ha dado otro fuerte empujón a la música electrónica de acento árabe que se hace en el norte africano. Muy al estilo de Acid Arab, sonoridades ancestrales se mezclan con percusiones y sintes atronadores.

Pyramids (Estados Unidos) “Fools Gold (Mi vida ha ido pa tras)

Toda una rareza esta banda proveniente de Denton, Texas, pues tienen un pasado metalero, pero aquí lo que hay es un pop electrónico muy psicodélico y unas guitarras shoegaze en el fondo. Una parte del ritmo es casi tropical y alterna con otros espacios de textura e intensidad ¡Viajesote!

Nick León (Estados Unidos) “Ghost Orchid” Feat Ela Minus

Este músico norteamericano aprovecha grabaciones de campo enfocadas en la vegetación para sus composiciones y aquí utiliza un ritmo que parece reguetón del futuro en compañía de una colombiana que se ha convertido en una figura global de la electrónica avanzada.

Aurora (Noruega) “Your Blood”

La pequeña hada escandinava no tiene límites a la hora de transformar al pop electrónico en una brillante obra de artesanía musical; permanece en estado de gracia y el nivel de todo el álbum What Happened to the Heart es muy alto y no se diga este tema que es puro gozo. Pongan atención en el intenso pasaje percusivo que contiene.

Lisa María (Argentina) “(Solo Aire)”

Parece que ahora si queda en claro quien heredó el talento de los genes Cerati-Amenábar; mucho se tardó, pero la famosa Lisa Cerati nos entrega su debut y sorprende con un pop rock de estupenda factura que muestra ese sentido melódico que caracterizaba a su mítico progenitor.

María Usbeck (Ecuador) “Chao Sirena”

Nació y creció en Ecuador, luego se mudó a Nueva York y siempre exalta su espíritu cosmopolita y sus viajes; con todo ese bagaje a cuestas elabora un pop electrónico de baja velocidad y mucha emotividad en el que además canta en español… ¡una delicia!

Rufus T. Firefly (España) “El principio de todo”

Todas las cosas buenas es un discazo entero, pero está canción demuestra todo lo gran baterista que es Julia Martín-Maestro (de lo mejor de Iberoamérica). Además, Víctor Cabezuelo está en plenitud para armar una odisea psicodélica que nos recuerda dejar en paz a los ochenta y que “la reina está muerta”.

The KVB (Inglaterra) “Black Is Black”

El dueto londinense se ha dado el regalo de recrear aquel clásico imbatible de los años ye-yé del siglo pasado y que encumbraran Los Bravos; ahora han disminuido la velocidad y agregado guitarras que le aportan un entramado de misterio y sofisticación… ¡renovación total!

Blonde Redhead (Estados Unidos) “Before (Choir version)” Feat Brooklyn Youth Chorus

El halo de culto del trío neoyorquino no hace sino crecer y crecer; ellos ya poseen suficiente magia musical que se mueve entre el dreampop y el shoegaze, pero está vez potencian todo agregando a un coro juvenil… el resultado no es otra cosa que música para volar alto.

ROME (Luxemburgo) “In Brightest Black”

Desde aquel pequeño país francófono, Jerome Reuter encabeza un proyecto paneuropeo que recorre varias tradiciones; aquí acelera para acercarse al dark a través de una canción que hará las delicias de los fans de Peter Murphy y Johnny Indovina… ¡una aplanadora!

Sanguijuelas del Guadiana (España) “Revolá”

Aquí suena la España profunda, pero lo hace con una banda novel que muestra gran sentido para incorporar la tradición rumbera a una música que conoce tanto del rock como de la electrónica. Este es el tema que da título a un álbum debut que es una de las grandísimas sorpresas del año.

Yorka (Chile) “Me gustaría decirle, reversión bachata” Feat Ari Montiel

El dueto austral conformado por las hermanas Yorka y Daniela Pastenes ha decidido revisar y darle una vuelta a su repertorio más importante y, además, en directo. En esta sabrosa bachata se suma Ari Montiel para ampliar el registro vocal.

Damaris Bojor (México) “Extranjero”

Folkpirana debe ser uno de los discos del año para Iberoamérica; se trata de una regrabación de las canciones que ya le conocíamos a la de Sonora, pero, en cuanto a novedades, aquí hay una grande: probando suerte con un corrido tumbado demuestra gran solvencia técnica y otro registro temático importante, cómo lo es la migración -¡está ruta promete para la de Hermosillo!-.

Albert Pla (España) “Todo me va bien” Feat Kase.O

El encuentro de dos talentos inmensos. Una leyenda inclasificable como Pla se junta con un master máximo del hop-hop en español y el resultado saca chispas a través de un tema de un inesperado optimismo y con el que sorprenden a propios y extraños. ¡Una canción de madurez!

Sueño a Marte (México) “Malas ideas”

Mariella Millán sigue adelante con un proyecto que aglutina dreampop y trip-hop con mucho tino; en esta pieza destaca el canto etéreo de la chica y la impecable producción de Mauricio Terracina (Zurdok, Vaquero). Desparraman encanto por todos lados.

Garam Masala (México) “Estaré”

Aparece Preludio, el álbum debut de la banda tapatía encabezada por Marcelo Salazar, ex – Pumcayó. Ahora se decanta por un sofisticado rock pop de matices electrónicos que busca ser un masaje para el alma. Mención especial merece el registro de Fabia, su vocalista… ¡una exquisitez!

Homero y su cumbia fuego (México) “Brillas”

No todo en la vida es Inspector, el tecladista Homero Ontiveros se ha reinventado acariciando a la cumbia. En su disco debut incluye está versión con toque vintage de uno de los temas emblema de Zoé… un trabajo impecable en el arreglo y recreación de una canción de por sí incombustible.

Lost Acapulco (México) “Tsunami Mami”

A la hora de tocar base entre lo mejor del surf internacional el escuadrón del Reverendo Horton Juan brilla con luz propia y nos entrega otra de sus espléndidas composiciones. Una vez más hacen lucir al refrán: “bueno y breve, dos veces bueno”.

Sofi Tukker (Estados Unidos) “Perfect Someone (Butter version)”

La pareja neoyorquina se aleja del pop electrónico más pistero y en Butter, su nuevo disco, se llenan de influencias y sonoridades brasileñas y francesas. Esta canción lo hace evidente al esparcir savoir faire y nos permite cerrar este cabareteo como en un viaje al pasado.

