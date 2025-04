Cabaret de Galaxias #57: estos últimos días… allá donde esté el cielo

En muchas ocasiones dejarse llevar por un impulso trae consigo enormes ratos de placer. Me dije: ¿porqué no hurgar en lo que suena en Iberoamérica? Y he aquí una playlist llena de sorpresas reconfortantes… México sigue probando rutas distintas y Argentina nos deja pasmados ante Fonso y Las Paritarias y Juana Rozas.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Suenan propuestas chilenas, mientras que, desde España, Ultralágrima demuestran que están a la vanguardia. Resaltemos también que en esta entrega el español sólo está ausente en una canción del inmenso brasileño Arnaldo Antunes… ¡Aquí comienza el viaje!

Fonso y Las Paritarias (Argentina) “Parlante naranja”

El under argentino arroja maravillas; Lucas Difonzo es un cantautor algo folk que quería robustecer su sonido y armó una banda; en ella se encuentra Elena Radiciotti -bajista y miembro también de Isla Mujeres. Aquí se dan vuelo en onda funk-rock mutante y sorprenden con un rolón.

Él mató a un policía motorizado (Argentina) “Estos últimos días”

Por si le faltara algo a un disco legendario como el Súper 8 de Los Planetas era una versión de parte de Santiago Motorizado y compañía. ¡Vaya culmen de la historia del indie rock! Aquí se escucha a la perfección la narrativa amorosa más las guitarras… ¡Uff, esas guitarras! No se pierdan Súper H al completo.

Ultralágrima (España) “Allá donde esté el cielo”

A la hora de pretender ejemplificar con una música que represente al presente más vibrante e intenso, aquí están los españoles Marco Silvy-Leligois e Ignacio López, músicos con sobrada experiencia en otros proyectos como Margarita Quebrada, Tarara! y Gomet, que aquí se dan vuelo con electrónica emocional -chispeante y dramática-.

Thermo (México) “Que te han visto llorar”

Y pues si, los rockeros mexas tienen “pasiones culpables” variopintas; es así como surge un cover a Bronco al que le agregan texturas interesantes y un afortunado manejo de la intensidad.. buen proceso de recreación. Ellos lanzan el anzuelo y uno es el que pica.

Los Tres (Chile) “Déjate caer”

La legendaria banda chilena regresa con su alineación original y han registrado un apoteósico directo para celebrarlo -¡Un clásico latino!-. Por otro lado, hay cierta similitud entre el registro vocal y estilo de cantar de Álvaro Enríquez y el vocalista de Thermo -¡Chéquenlo!-

Él mató a un policía motorizado (Argentina) “Sábado”

Han pasado 20 años de su debut epónimo y han decidido regrabarlo para darle un nuevo sentido y sonido. La banda se prodiga en solvencia y brío… lo que antes era una pasión salvaje ahora gana en técnica y precisión. ¡Enormes héroes del indie Iberoaméricano!

Loquillo (España) “Feo, fuerte y formal” Feat. Dani Martín

El catalán cuenta con un aura de leyenda que crece y crece; ahora decide revisar parte de su glorioso repertorio y para ello invita al más que popular ex líder de El canto del Loco. He aquí una canción que reivindica a la amistad, así como a ciertos principios de la vieja escuela.

Fonso y Las Paritarias (Argentina) “Malandra”

El segundo álbum -epónimo- del combo argento es sobresaliente e incluye una especie de este funk que se deja contagiar por la samba y la murga… a fin de cuentas es muy carnavalero e incluye un xilófono magnífico. ¡Puro sabor!

Arnaldo Antunes (Brasil) “Pra não falar mal”

Este polifacético artista se haya ya en el Olimpo musical, posee una carrera ilustrísima -tanto en solitario como con Os Titás-. Le ha dado por volver a hacer un sofisticado disco de pop (con David Byrne de invitado). Aquí desparrama charmé alternando con Ana Frango Elétrico.

Policías y Ladrones (México) “Camuflaje”

Desde Tijuana –La esquina del mundo-, este grupo ha ido madurando tanto su sonido indie como sus capacidades técnicas; esta vez bajan la velocidad y trabajan sobre la parte melódica en pos de una canción que nos va acariciando poco a poco.

Juana Rozas (Argentina) “Besito a las flores” Feat. Chita

Tanya es el nuevo álbum de una cantante argentina capaz de aglutinar tradición y modernidad… lo que transpira una pieza en la que tiene de invitada a otra gran voz del presente sureño… aplausos para esos brotes electrónicos y también para la guitarra acústica.

Fer Casillas (México) “Hasta mañana”

Procede de Monterrey, pero se afincó en CdMx, para desde allí ir pos del arte de la canción. Si atendemos a la guitarra, hay indie folk, pero el resto nos conduce hasta un rock pop de muy buenas maneras. Ella posee una voz delicada que luce muy bien en este tema.

Guitarricadelafuente (España) “Tramuntana”

El balear hurga en un viejo tema del italiano Gino Paoli para darle la vuelta y crear uno de sus mejores canciones; comienza casi desnuda y va agregando elementos, para en la parte más intensa ser casi orquestal. ¡Una manera de interpretar excelsa!

Iván García y Los Yonkis (México) “De vez en cuando”

No tarda en entregar un álbum doble, pero lo adelanta con una pieza ideal para una despedida amorosa y que exhibe la influencia de Nacho Vegas. Aquí hay botas negras, jerseys y chicas pin-up. ¡Las Baladas Tristes prometen atragantarnos de pasiones atoradas!

Camila Moreno (Chile) “Irreversible”

Y ya que estamos ante sentimientos profundos y episodios difíciles, pues recurrimos a la pieza más reciente de la cantautora chilena; Camila sabe muy bien como calar hondo y confrontarnos ante la experiencia humana más esencial.

Damaris Bojor (México) “Sonora” Feat. Caloncho

Me declaro fan irredento de esta canción y es por ello que la incluyo (en versión regrabada), pese a la presencia del infumable Caloncho. Se nota que piensan proyectar fuerte la carrera de una norteña que es genial para el country… ni hablar, ni el marketing le quita su grandeza.

Gualicho Turbio (Argentina) “La pena del sinsentido”

He aquí un trío argento al que le le encanta decantarse por el blues psicodélico, pero que aquí también agrega sonoridades andinas que enriquecen el sonido de una canción sinuosa y con la dosis suficiente de misterio y encanto.

Belafonte Sensacional (México) “Negro Soledad”

Israel Ramírez -el líder del escuadrón- emprende un himno de duelo que lo remonta a la pandemia, pero lo hace con una cumbia rebajada que también nos hace acordar del más añejo folk cubano. Interesante quiebre estilístico que nos hace esperar lo mejor del Llamas Llamas Llamas.

Gepe (Chile) “Cumbia chica” Feat. Belencha

El extraordinario artista chileno ha decidido expandir a UNDESASTRE y le agregó un disco más de donde procede este gozoso ejercicio cumbianchero desde una perspectiva pop. Aquí tiene de su lado a una cantautora experta en el folklore sudamericano.

