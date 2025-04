Cabaret de Galaxias #56: en busca de un centro de gravedad permanente

Nada permanece inmutable en el universo… musical; esta vez se siente la acometida de las guitarras y todo lo esplendente de las melodías. Repasamos diversas expresiones de indie rock en la que no faltan grandes sorpresas y riffs seductores.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Por ahí nos llega pop sofisticado desde Grecia y España pone sobre la mesa uno de los mejores álbumes de Iberoamérica para este 2025. Hay también nostalgia y desamor en este puñado de vibrantes canciones… ¡A darle play y acompañar la lectura con las rolas!

My Morning Jacket (Estados Unidos) “Out In The Open”

La banda de Kentucky, encabezada por Jim James, está de regreso con Is, un álbum que les permite actualizar su sonido y quitar algo de bruma, en pos de una esencia más prístina en la que todos los instrumentos obtienen una brillantez reconfortante. Mucha atención al sintetizador de la intro.

The WAEVE (Inglaterra) “Love Is All Pain”

Graham Coxon y Rose Elinor Dougall conforman una mancuerna llena de mañas y magia para componer canciones y aquí entregan una en la que han pisado el acelerador rítmico a fondo y tiran de unas guitarras bien afiladas sin perder por ello el sentido melódico y colar también un sax sumamente sensual.

The Slow Readers Club (Inglaterra) “Boy So Blue”

Son ya 7 álbumes los que conforman la discografía de los de Manchester; vaya que han perseverado e insistido en pos de hallar la mejor forma posible para un indie rock que entiende bien el momento de recurrir a la épica para desarrollar a un tema y conseguir que el escucha sienta que se está elevando.

The Horrors (Inglaterra) “LA Runaway”

Estos lóbregos y taciturnos londinenses no han dejado de declarar que su nuevo disco expone las variantes de la vida nocturna y lo mucho que aman caminar por la capital inglesa de madrugada; pero acá tenemos la influencia de la ciudad californiana y lo mucho que les ha contagiado de su frenesí y vértigo… ¡un trallazo!

The South Hill Experiment (Estados Unidos) “Open Ocean”

Los hermanos Baird y Gabe Acheson, radican en Los Ángeles, nombraron a este proyecto a partir de la calle donde ensayan; allí han montado una especie de taller abierto para que colegas y buenos amigos pasen a contribuir a una sabrosa mezcla de electrónica soleada y cachonda que provoca “La ciudad con alas”.

La Bien Querida (España) “Bar Dixie”

¡Que alguien niegue que la línea de guitarra es un parafraseo a “Every Breath you Take” de The Police! Y luego viene una crónica personal acerca de las costumbres y manías de una mujer adulta que suele repetir patrones… aquí también hay un homeaje a su café favorito de Madrid. ¡Cómo no podemos hacernos sus cómplices!

Bryan Ferry & Amelia Barrat (Inglaterra) “Loose Talk”

En esta ocasión ese extraordinario crooner que es Bryan Ferry se pone a la orden de una voz femenina llena de charmé y misterio; casi como un desplante de spoken word, una mujer que es pintora, escritora y figura del performance conduce una historia llena de sex appeal.

Rigoberta Bandini (España) “Busco un centro de gravedad permanente”

Que nadie diga que la catalana no probó cosas nuevas para su segundo álbum –Jesucrista Superstar-; inspirada -obviamente- en ese artista de culto que es el italiano Franco Batiato, hace una cita a uno de sus temas más famosos, pero desde su propia pátina sonora y con ese sello afterpop que la caracteriza.

Junodream (Inglaterra) “White Whale”

Fueron un quinteto, pero ahora tienen un miembro menos, lo que no obsta para que este 2025 sigan presentando canciones en las que reflexionan acerca de la alienación en el siglo XXI. Ello dicen que se han inspirado en Spiritualized y Air, pero nadie puede negar un delicioso tufo a Depeche Mode que mucho se agradece.

Miki Berenyi Trio (Inglaterra) “Vertigo”

Miki Eleonora Berenyi tocó la guitarra en Lush y esa estela del sonido 4AD la arropa ahora que armó su propia banda.He aquí una joya de orfebrería musical llena de belleza y encanto que, como era de esperarse, nos conduce a lugares de ensueño. Recomiendo Tripla completito.

Σtella (Grecia) “Omorfo Mou”

Está recién editado el nuevo álbum, Adagio, de parte de una nueva figura de la música griega, pero con un amplío sentido internacional. Estamos ante una cuidada expresión de un pop arty que maximiza la experiencia sensible… por algo pertenece a Sub Pop Records.

Maria Rodés (España) “Lo que me pasa”

¡Vaya manera de combinar la herencia flamenca y rumbera con el pop contemporáneo” He aquí una canción sobre la pérdida amorosa que es totalmente seductora y en la que la guitarra acústica es una delicia… por allí también se cuelan unos quejíos.

LA LOM (Estados Unidos) “La danza de Los Mirlos”

La escena de Los Ángeles jamás dejará de sorprendernos tanto por su vastedad como por lo impredecible. Estamos ante un trío de grandes músicos capaces de interpretar lo que se propongan y aquí toman a Los Mirlos para combinarlo con una guitarra a lo Marc Ribot. ¡Una maravilla cumbianchera y psicodélica!

Karen y Los Remedios (México) “Las Muchachas” IMS remix

Ana Karen Barajas se alía con Jonathan Muriel y Guillermo Berbeyer para abocarse sobre la cumbia del futuro… rebajada y psicodélica; tal mixtura le ha brindado al trío gran proyección internacional y pertenecer al elenco de ZZK Records.

Valeria Castro (España) “tiene que ser más fácil”

Pongan atención: el cuerpo después de todo es uno de los discos del año para Iberoamérica. De allí tomamos este primor que entiende de la canción contemporánea y la proyecta mediante arreglos y producción de altísima calidad. Fue grabado, además, entre México y España.

Envy At The Toward House “Morning Grace”

Este dueto -cuyo sonido nos recuerda John Grant– afirma que hacen “soulful modern folk” y no somos quien para negarlo; es un hecho que su canción emociona por toda su sutileza y ese halo evanescente que la viste de principio a fin. ¡Un caramelo musical!

Ryan Adams (Estados Unidos) “There Is a Light That Never And Never Goes Out”

El de Carolina del Norte es una figura muy polémica, pero tiene tanto talento que a veces no sabe contenerlo. Ahora ha optado por hacer covers de algunas de sus favoritas y esta de The Smiths le ha quedado magnífica reduciendo la velocidad y con un piano excelente.

EMI (Uruguay) “Muerto ese amor”

El cantante No Te Va A Gustar también ha probado suerte en solitario y de su nueva producción, La sombra en luz, tomamos una canción de esas para la madrugada y el momento de atascarse de desamor y ausencia. ¡Que sirvan los tragos!

