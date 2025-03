Cabaret de Galaxias #55: los fantasmas de la danza intergaláctica

Y la temporada de calor requiere un poco de Cold Wave para refrescarse… pero por otro lado, el cuerpo pide dejarse llevar por las pasiones y para ello nada mejor que una cumbia. Así podemos danzar con la música electrónica más calculada y luego dejarnos llevar por la gozadera libre del jazz.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Hay lugar para el indie rock inglés de parte de veteranos inclaudicables, pero también sitio para talento joven y renuente a ser etiquetado con facilidad. Hay que abrir los sentidos en torno a una experiencia que transpira vitalidad en cada corte de esta entrega.

KOMPROMAT (Francia) “I DID NOT FORGET YOU”

El dueto que conforman Vitalic y Rebeka Warrior, también conocida como Sexy Sushi, ha regresado para acometer sobre la Cold Wave y la Electric Body Music; pero está vez acuden a la gran voz de Christine and The Queens para obtener sofisticación adicional, que también aporta Rahim Redcar… he aquí misterio y encanto.

Ora The Molecule (Noruega) “Intergalatic Dance”

Nora Schjelderup es una mujer llena de talento: compone, produce, hace de DJ y toca varios instrumentos; se deja llevar por su pasión por el French Touch y el italo-disco, que aquí vuelca en lo que podría ser un himno de cualquier Cabaret de Galaxias que se precie.

Psymon Spine (Estados Unidos) “Boys” MGMT Remix

Son un quinteto brooklyniano que le da al pop psicodélico con muchísima solvencia y encanto; he aquí una letra brillante y divertida puesta en una canción vertiginosa que los MGMT terminan por potenciar.

Avalon Emerson (Estados Unidos) “Don´t Be Seen With Me”

Todo indica que esta DJ-Productora se está convirtiendo en una figura global de gran relevancia; posee cierto toque pop que imprime a un sencillo que se va haciendo expansivo y que prenderá fuego a cualquier pista que se respete.

Baiuca (España) “Xorieri” Feat. IZARO y Oreka Tx

Alejandro Guillán ha alcanzado el estado de gracia a la hora de cruzar electrónica con folklore gallego… ahora prueba con la voz en vasco a través de IZARO y refuerza con una txalaparta que expande el registro étnico del tema.

Miami Horror (Australia)“AURORA/DEAD FLOWERS”

Desde Melbourne, nos llega lo que un día fue una banda y hoy es un dueto que apuesta por una refinadísima versión del pop electrónico en la que luce la aportación extra de una voz femenina.. va de menos a más.

Sharon Van Etten (Estados Unidos) & The Attachment Theory “I Can´t Imagine (Why You Feel This Way”

La chica de New Jersey ya no está sola… esta vez tiene una banda en toda la extensión de la palabra y lo aprovecha al máximo para robustecer su sonido indie rock e incluso rozar los linderos sonoros por donde danza LCD Soundsystem. ¡Un fogonazo!

Andy Bell (Inglaterra) “panic attack”

Al hombre fuerte de Ride no le basta con tener una historia ilustre con su banda, ya va en su tercer álbum solista –pinball wanderer-; aquí utiliza toda su experiencia para tener una base krautrock a la que suma buenos sintes y una guitarra serpenteante -¡gran canción!-.

Doves (Inglaterra) “Renegade”

El trío de Manchester se ha mantenido unido, pese a los problemas de uno de sus miembros; graban juntos, pero en la gira tendrán un músico de apoyo. Mientras eso sucede, presentan un sexto disco en el que se aferran al indie rock y repasan al mundo a través de una aguda y acida visión adulta… siguen en pie de guerra.

Bdrmm (Inglaterra) “Infinity Peaking”

Microtonic es un álbum conceptual que está influenciado por las ideas de Mark Fisher, coceptualizador del K-punk, más los sonidos de Tom Yorke y Massive Attack. He aquí una belleza que transcurre a media velocidad y que reitera que los de Hull son unos auténticos orfebres musicales.

Miya Folick (Estados Unidos) “Alaska”

La nativa de California y de raíces japonesas apunta: “Creo que no nos damos suficiente espacio para explorar libremente y encontrar nuestros propios caminos”, es por ello que en Erotica Veronica explora al deseo y a una tierra fascinante como aquella de heladas tierras.

Rachel Chinouriri (Inglaterra) “All I Ever Asked” Feat Sombr

Se trata de una cantautora inglesa de origen zimbabuense que demuestra todo lo esplendente que puede resultar el pop contemporáneo y más en compañía de un cantante neoyorquino de gran charmé. Juntos presentan una canción de tremendo bajeo que se queda pegada desde la primera escucha.

Still Corners (Inglaterra/Estados Unidos) “The Creeps”

Greg Hughes y Tessa Murray conforman una extraña y elegante pareja que se decanta por un rock sinuoso y aterciopelado que parece extraído del cine de David Lynch; una vez más se dan vuelo con una pieza que combina seducción con magnetismo.

Ezra Collective (Inglaterra) “Body Language” Feat. Sasha Keable

Pese a lo que digan los conservadores, Londres es una ciudad totalmente multicultural y la música ha sabido obtener el mejor provecho de tal circunstancia. Ahora el grupo que marca lo más intenso del jazz contemporáneo convoca a una cantante de origen colombiano para exaltar también la presencia latina en aquel crisol interracial.

Colectivo Panamera (España) “Danza carioca”

Nacho Taboada y Pepe Curioni constituyen actualmente a un proyecto que fue trío, pero se mantienen fieles a darle la vuelta a ritmos latinos, como el carnavalito y la cumbia, a la que han puesto el adjetivo de “panatrópica”; más allí de calificativos, esto es una gozadera.

Sonido San Francisco (México) “Caminos de cumbia”

Hace rato que Sebastián Cárdenas lleva su expresión sonidera en solitario y se reparte entre soltar secuencias y tocar en vivo algunos instrumentos. Ha pasado por una mudanza que no le ha impedido seguir grabando y aquí ofrece un track en el que incluye una parte rapeada… ¡Puro sabor!

Homero y su Cumbia Fuego (México) “Cumbia Cienaguera”

¡Vaya travesía por los pantanos de la cumbia! El tecladista y compositor de Inspector, Homero Ontiveros se ha revelado como una gran sorpresa con su alter ego. Ahora se da tiempo para hacer una sabrosa combinación de sonidos colombianos, jamaiquinos y regios. ¡Vaya manera de evocar a Toots & The Maytals! ¡Candela total!

The Devil Makes Three (Estados Unidos) “Ghosts Are Weak”

Desde Santa Cruz, California, nos llega una banda a la que le encanta tocar diversos palos… del bluegrass al country e indie rock; estamos ahora ante una canción de evidente escuela dylaniana y eso siempre nos proporcionará mucho placer e inspiración.

Sen Senra “Ya no te hago falta” Feat Ed Maverick

El español es toda una estrella millennial en franco ascenso; en México ya llena el Auditorio Nacional sin sonar casi en ningún lado, pero para consolidar su relación retoma su himno generacional para regrabarlo junto a un crooner emo mexicano y también en franco crecimiento… ¡un gran cierre!

