Cabaret de Galaxias #51: ‘suaves son los días’ soñando con Marte

Después de haber llegado al medio centenar de entregas de esta ecléctica playlist comentada no es sencillo rearrancar; aunque uno no lo quiera, es como un recomienzo, y es por ello que el esfuerzo melómano no se escatima… más bien se redobla… es lo que nos hace vivir e ilusionar.

Esta vez, México entrega novedades muy interesantes, mientras Judeline demuestra que trae uno de los mejores debuts del año desde Andalucía. Cerramos con cumbia argentina, pero antes pasamos por Dinamarca, Canadá y Chile, entre otros parajes de una geografía sonora en expansión.

Dar-Disku (Inglaterra) “Baar Barr”

En 2019, Mazen AlMaskati y Vish M armaron un Proyecto entre Dj set y live act que explorara el legado de la música pop del Magreb procedente de los años setenta y su pátina disco. Grabaron su debut entre Inglaterra, Túnez, Argelia y Turquía y el resultado hace arder cualquier tipo de pista de baile.

WhoMadeWho (Dinamarca) “Heartless” (Fídeles remix)

Los italianos Daniele Aprile y Mario Roberti conforman el dúo electrónico Fídeles, que ahora se encargan de enfatizar la parte upbeat del trío danés para propiciar un dancefloor tanto intenso como sofisticado… charmé que se desparrama por doquier.

Nap Eyes (Canadá) “Dark Mistery Enigma Bird”

Se trata de una banda procedente de Halifax, en la provincia de Nueva Escocia, que tiene mucha habilidad para utilizar un medio tiempo en pos de una canción contagiosa y que marida perfectamente al rock con el pop… tiene un bajo que es una delicia.

Judeline (España) “Mangata”

Bodhiria es uno de los mejores álbumes debut de este año; procedente de Andalucía, esta joven artista ha recibido elogios de gente como Rosalía y la prensa anglo, giró con J Balvin, pero sorprende con un álbum conceptual de electrónica de acento latino y flamenco que es toda una gozada.

Belafonte Sensacional (México) “Suaves son los días” Feat. Julieta Venegas

Israel Ramírez ha conseguido aferrarse a lo que significa ser un artista independiente -con sus penas y glorias-, es por ello que hay que aplaudir que consiga que la banda lance una canción a dueto con una rutilante figura del pop… ellos le ponen el toque freak y hacen, además, que la trompeta luzca mucho.

San Juan Project (México) “La tapatía”

La banda jalisciense hace un gran homenaje a Guadalajara retomando y versionando una canción del grupo de culto El personal; todo un elogio a La perla de Occidente a partir de un impecable toque de funk y crónica musicalizada.

Sharon Van Etten (Estados Unidos) “Afterlife”

Convertida en una gran dama del indie rock mundial, ahora Sharon conforma una full band que se hace llamar The Attachment Theory para fortalecer todavía más a sus, de por sí magníficas, composiciones, mediante un mayor peso de los sintetizadores en el sonido final.

El cómodo silencio de los que hablan poco (Chile) “Al otro lado del canal” Feat. Saskya

Este grupo santiaguino forma parte de una generación que llevó al indie austral a un periodo dorado; crecieron desde el DIY, la autogestión y mucha espontaneidad que ha ido mejorando técnicamente, ahora potenciados por una dulce voz femenina.

Peter Murphy & Boy George (Inglaterra) “Let The Flowers Grow”

¡Vaya encuentro entre dos figuras de visos históricos! Un halo de culto los envuelve, mientras ellos disfrutan con una balada de tintes épicos que posee una belleza superlativa. No teniendo que probar nada, la pareja de músicos demuestra lo mejor de su peculiar estilo de cantar.

The Cure (Inglaterra) “All I Ever Am”

No hay que escatimar mérito alguno al regreso de Robert Smith y compañía; han dejado al pop brilloso de lado y se concentraron en canciones lúgubres y en las que se especula sobre el paso del tiempo y la inminencia de la muerte. Han utilizado sus mejores armas y la pátina es más que reconocible, pero eso es puro masaje para el alma.

Dorian (España) “Materia oscura”

Vaya reto el de Marc Gili y Belly Hernández al romper como pareja y seguir en la misma banda; he aquí el mejor tema de Futuros Imposibles, uno que es más electrónico de lo usual y en el que encajan una letra demoledora, libre de dramas y que convoca a la perversión, además de acordarse de los punketos Parálisis Permanente.

Sueño a Marte (México) “Marea” Feat Denisse Gutiérrez

La vocalista Mariella Millán y el guitarrista Mauricio Terracina (Zurdok, Vaquero) conducen un nuevo proyecto emergente de indie rock poderoso y cohesionado; la presencia de la Hello Seahorse no hace sino elevar la canción hasta su máxima expresión.

Firewoodisland (Noruega/Inglaterra) “Looking for Love” (Band Version)

Stian Vedøy es un noruego de raíces galegas que se mudó a Bristol y ahí encontró a Abi Eleri para montar un proyecto de indie folk que ahora -en el álbum Further Than My Fearโ€“ pretende tener un sonido de grupo que se nota en el tema insignia de dicha entrega.

La habitación roja (España) “Que fluya el río hasta el mar”

Jorge Martí posee un bien conocido y sobrado oficio para resultar conmovedor en sus canciones y aquí hay una más que engrandece la saga. La banda española ya en plena madurez disfruta mucho de hacer música y con ella aflojar nuestra sensibilidad.

Yarea (España) “Loba”

El talento emergente español se va desarrollando con los mejores augurios; Yarea Guillén posee una extraordinaria sensibilidad para componer canciones de amor y desamor que son como certeros dardos envenados que van directo al corazón.

Love of Lesbian (España) “Ya sale el sol”

“Hoy he visto a Dios, créeme, era como Nick Cave”, vaya frase la de un tema presente en Ejército de Salvación, el último álbum de los catalanes. Ahí están también Rimbaud y Verlaine en el país del simbolismo… literatura inserta en el mundo de la música, ¡todo un hallazgo!

Judeline (España) “Joropo”

Nació en Jerez de la Frontera, pero el jalón de Venezuela es fuerte en esta joven artista; aquí una de las formas tradicionales de aquel país sudamericano obtiene un cariz contemporáneo a través de un estupendo tratamiento de estudio. ¡El folk catapultado al futuro!

Nación Ekeko (Argentina) “Hablando a tu corazón” Feat. Andrea Echeverri

¡Uff, el clásico de Charly García y Pedro Aznar se ha transformado! El proyecto encaminado por Diego Pérez se nutre de sonidos autóctonos de la América profunda y es por ello que la canción da un vuelvo radical… más con la presencia vocal de la de Aterciopelados.

La Delio Valdez (Argentina) “Dice que no le importa” Feat. Los Palmeras

El combo porteño se encuentra en un momento de primordial relevancia para la cumbia global, pero ahora convoca a un par santafesino que tiene más de 5 décadas en activo y que son unos veteranos que merecen ser reverenciados. ¡Harto sabor y frenesí para cerrar este cabareteo!

