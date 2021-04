C. Tangana nunca para de sorprendernos y luego del tremendo disco que nos dio con El madrileño, el cantante regresó para romperla de nuevo con su Tiny Desk Concert.

Estos shows se han caracterizado por la austeridad e intimidad con la que los artistas se presentan. Por supuesto que Puchito se las ingenió como nadie para dar un concierto memorable sin la necesidad de contar con una extravagante producción.

El Tiny Desk Concert de C. Tangana llegó con la temática de una sobremesa con amigos que sólo buscan disfrutar de un buen rato con buena música. Y en esta fiesta flamenca, el músico madrileño tiene como compañía a su ya conocido colaborador y amigo Alizzz, La Húngara, Kiko Veneno y Víctor Martínez, entre muchos otros.

A lo largo del concierto, C. Tangana nos sorprende con acústicas interpretaciones de temas que integran su nuevo disco, El madrileño, entre las que se incluye “Demasiadas mujeres” y “Tú me dejaste de querer”. Además de que en un punto del show hace un pequeño cover del clásico de New Order, “Bizarre love triangle”.

Cabe mencionar que uno de los highlights de la sesión es el debut de “Me maten”, canción que realizó en colaboración con el icónico cantante de flamenco español, Antonio Carmona. Y de hecho, este nuevo tema ya también se encuentra disponible en esta versión en vivo en todas las plataformas digitales.

Te dejamos a continuación el Tiny Desk Concert de C. Tangana:

Foto de portada vía YouTube.