Antón, Puchito, El Madrileño, C. Tangana… en realidad no importa cómo pero todos ya lo reconocen (y adoran) gracias a su música tan peculiar y su forma de continuamente estar reinventando la industria.

Basta con escuchar una canción del cantante madrileño para entender el por qué se ha robado la atención de todos alrededor del mundo. Y es un hecho que C. Tangana anda más imparable que nunca, prueba de ello es que este año no ha dejado de sorprendernos, comenzando con su sensual y bailable sencillo en colaboración con Natti Natasha, hasta su más reciente EP Bien:( con el que Puchito nos mostró su lado más emocional.

Después de su travesía para poder llegar a su país de origen en medio de una emergencia sanitaria, tuve la oportunidad de platicar con él, checa acá lo que me dijo.

Alizzz se ha vuelto tu compañero inseparable ¿cómo es trabajar con él?

Llevo trabajando con él mucho tiempo, desde los inicios. Y estoy ya muy acostumbrado a trabajar con él, incluso canciones que trabajo con otra gente o con otros productores también pasan por él porque es un pilar de mi creatividad.

Nunca Estoy y Bien:( son dos canciones que encajan perfecto con la situación actual por la pandemia ¿esto ha sido pura coincidencia?

No, la verdad es que, que saliera esta situación fue lo que me permitió a mi como atreverme a sacar este tipo de canciones que quizá en otro momento hubieran pasado totalmente desapercibidas pero que ahora pues el público está con otro mood para recibirlas. Y no, no ha sido casualidad, más bien que fue por culpa de esta pandemia que hemos decidido poner estas canciones.

Esta nueva faceta en la que te muestras un tanto más emocional ha comenzado a causar revuelo, principalmente porque no es a lo hemos estado acostumbrados a escuchar de ti y por el tema de la “masculinidad tóxica” ¿qué opinas de esto?

Creo que canciones como las que estoy sacando ahora ayudan a ver otras partes de mi y ayudan a hablar sobre el tema desde otro punto de vista. Que un artista masculino como yo, del género urbano, tenga canciones de este tipo pues creo que es algo enriquecedor, por lo menos ayuda a que se abra el debate y se vean más opciones, qué canciones pueden tener éxito, cuáles no, con cuáles la juventud se siente identificada, está ahí el asunto. Y bueno, me siento muy orgulloso en ese sentido y respecto a ese tema, me siento muy orgulloso de sacar estas canciones y quizá más por el momento en el que estamos viviendo.

¿Te basaste en situaciones personales para este EP?

Sí, la mayoría de mis canciones surgen de una situación personal que luego trato como de hacer canción ¿no? Si en la canción dijésemos exactamente lo que nos pasa, las canciones no serían tan bonitas, ni tan bellas, ni durarían tanto pero sí se basan siempre en algo que ha sucedido. Y en este caso, la única canción que he escrito ya sabiendo que iba a salir un EP y bueno, ya en cuarentena, ha sido la de Bien:(.

¿Cómo fue el proceso de composición?

No sé, el proceso siempre es distinto. Para este EP, como ya te digo, hay muchas canciones que están escritas antes, es mas, sin tomar la decisión de que salgan ahora, pero en general todas son canciones emocionales así que todas han sido como un poco de ese tipo de canciones que te salen después de estar de fiesta con unos amigos, te vas a casa y a lo mejor piensas en algo o después de intentar muchas cosas en el estudio no salen y te vas por otro camino extraño, o le das vueltas a una frase que te parece emocional y le intentas en varios sitios. No son las típicas canciones que salen nada más al llegar al estudio porque quieres hacer un hit, pero ya te digo, no hay un proceso creativo, siempre vienen de forma distinta.

¿Por qué Nunca Estoy fue la elegida para trabajar con Nineteen85?

La cosa es que íbamos a ir a Canadá e íbamos a hacer la sesión en vivo, que ahí siempre puedes poner más música, empezar algo desde cero, etc. Pero como no podíamos viajar, teníamos que decidir qué enviarle y yo no tenía claro qué le podíamos enviar, entonces decidí enviarle una demo que no estaba terminada. En vez de enviarle una canción, por decirlo así, en la que yo quería ciertos arreglos, lo típico que llamas a un productor, yo no sabía qué pedirle a él, entonces lo que hice fue mandarle una canción de la que la composición me gustaba mucho pero que no estaba entera, que no tenía casi producción, que sólo tenía como los acordes y las melodías encima, y él nos devolvió el beat, el beat es un cambio muy radical de la canción.

Decidimos mandarle esa porque yo en ese momento sentía que era una canción muy entera que merecía la pena trabajarla. Además Cristian y yo no sabíamos como terminarla, esa es la verdad, no teníamos idea de por donde llevarla y nos ayudó mucho su participación. Ese beat está criminal, la verdad.

¿Qué fue lo que te hizo comenzar a jugar más con ritmos latinos?

En general siempre he estado indagando y si lo ves, este es otro pasito más en la búsqueda de cosas nuevas. Básicamente por curiosidad, soy un tío que se aburre y como no me quiero aburrir pues siempre tengo que inventarme alguna excusa para ponérmelo un poco más difícil y que sea más entretenido.

¿De qué forma crees tú que el COVID-19 genere un impacto en la industria musical?

Pues ya está teniendo impacto porque al principio se produjo una reducción del streaming y a supuesto la cancelación de todos los en vivos en todo el mundo, así que ya está teniendo un impacto muy fuerte. Creo que nos va a ayudar a diferenciar a gente que son verdaderos artistas y que tienen algo que aportar, y gente que tiene como la obsesión por ser relevantes constantemente y quieren pertenecer más al mundo de las redes sociales y de eso… quién tiene algo que aportar, ideas, canciones o algo a manera cultural, a nivel artístico.

A mí por lo menos me ha ayudado, he dado unos cuantos unfollows a gente muy pesada que cuando está viajando por todo el mundo a lo mejor puedes soportarlo, de esa intención de estar relevante todo el rato, pero cuando no están siempre es el mismo fondo y todo el rato necesitan subir algo nuevo y necesitan contenido para que les den su like y empiezas a diferenciarlo. Creo que esto va a afectar en general a toda la industria del entretenimiento pero en particular de la música, yo creo que la gente se va a saturar de tanto contenido, que era lo que se pretendía antes, que todo el tiempo estuviéramos haciendo eso.

Y la industria ya está cambiando, y necesitamos nuevas fórmulas o esperar a que todo se arregle y pasar un año, un año y medio, de crisis, reduciendo a la mitad los ingresos probablemente. O habrá quien pase nuevas fórmulas para hacer los en vivos, porque el sitio de donde más se mueve la industria es de los directos y eso quiere decir el trabajo de un montón de personas, ahí hay un montón de gente que nos vamos a tener que inventar algo para trabajar de aquí a dos años.

Foto de portada vía Facebook.