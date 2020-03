Bush Tetras festejará en el próximo festival Nrmal su 40 aniversario. Platicamos con Cynthia Sley sobre los inicios de la banda, sobre las mujeres al frente de una banda y la industria musical.

Cuéntame sobre los orígenes de Bush Tetras. ¿Cómo fue formar una banda en Nueva York en 1979?

Bueno, fue un momento realmente especial en Nueva York, había muchos artistas, músicos y cineastas, muchas cosas estaban ocurriendo, fue muy emocionante. Contacté a algunos amigos que habían estado en una banda llamada The Contortions, ellos se separaron y estaban buscando una nueva banda y simplemente se dio. Tú sabes, amigos pasando el rato, con la escena de Nueva York sucediendo muy de cerca.

¿Cuál fue la experiencia más notable que tuviste en aquellos primeros años de la banda?

Tocamos en el Palladium, fue un show increíble. Luego fuimos en una limusina y esa fue la primera vez que pensé “¡Wow! Hemos llegado más lejos de lo que pensamos que podríamos”. Habíamos tocado para una gran multitud, unas chicas valientes siendo una banda. Creo que yo era una mujer muy femenina muy fuerte al frente, pero que no se veía como una diva o una bomba o algo así, era ella misma. Pienso que eso me sorprendió, que pudieras ser tú misma, una mujer y hacer el tipo de música que quisieras y no tener que encajar con las construcciones o alguna cosa que los hombres quieren que seas.

¿Cómo crees que la industria musical ha cambiado desde entonces?

Toda la industria de la música cambió a finales de los noventa, pasó a ser un gran negocio que infló a muchos sellos independientes saludables y que los llevó a caer hasta el fondo. Eso fue lo que cambió pero pienso que se está recuperando lentamente ahora. Nosotros encontramos estos sellos llamados Wharf Cat y Third Man, ambos son pequeños y están muy motivados por los artistas, entonces tu eres libre de hacer la música que quieras hacer. Es tan fácil lanzar ahora lo que quieras lanzar. ¡Hay tantas bandas! Es muy loco.

Y como mujer en la industria, ¿crees que es más fácil hacer música, tener una banda, estar al frente y ser relevante en la industria musical?

Pienso que las cosas realmente están más abiertas para las chicas ahora, más de lo que solían estar. Todas esas normas sobre el género han cambiado. [La industria] ha abierto más espacios para muchas personas que quieren expresar quienes son realmente. Creo que nuestra banda sigue siendo relevante porque seguimos hablando de política, política estadounidense, hablamos de otras cosas además de enamorarse o lo que sea, ya sabes, son canciones pop que no son canciones pop, son canciones un poco más oscuras.

Estuve leyendo algunos artículos sobre la música de Bush Tetras y en ellos describen su sonido como punk, post punk, punk rock, pero me gustaría saber, ¿cómo lo describes tú?

Sí, realmente no es punk… O no lo sé, no creo que sea punk pero entiendo que la gente lo haya puesto en esta categoría. Yo diría que es más dance o pop. Los afrobeats y el funk son nuestras raíces, realmente amamos ese tipo de música y nos gusta que la gente baile con nuestra música. Pero el punk es… diferente. Ya sabes, viene de un lugar diferente, y creo que nosotros sólo tratamos de mezclar las cosas que amamos, el reggae, amamos a muchas bandas de punk, pero lo que dicen tal vez no es tanto por el sonido. Andy Gill acaba de fallecer recientemente, él era guitarrista de The Gang Of Four y fue una gran influencia para nosotros, pero creo que no son necesariamente una banda de punk. Creo que la gente diría que somos post punk por el periodo de tiempo, comenzamos antes de 1980 y en esa década hubo muchas bandas de post punk, pero no sé qué significa eso realmente. Sé que no es necesariamente música comercial pero creo que eso ya cambió, las cosas pueden ser muy populares y no ser “música comercial”. Con suerte la gente está abriendo sus mentes, quizás.

¿Tienes algún estilo de música favorito o músico, de la actualidad, que consideres una influencia para ti en este momento?

Sí, hay muchas bandas que me inspiran en este momento, hay muchas mujeres valientes que hacen grandes cosas como Priests, realmente me gustan, y Bones UK. Hay muchas cosas sucediendo en el underground de Nueva York, a muchas las escucho, como a la banda de mi hijo Kevin, tengo que conocer toda esta música extraña.

¿Qué es lo que sabes sobre el festival Nrmal?

No sé nada en absoluto, excepto que Alice, que toca en Psychic TV, dijo que tuvo la mejor experiencia de su vida en el festival, algo realmente divertido y excitante. Esta será nuestra primera vez tocando en México, estamos muy emocionados.

Hay muchos comentarios acerca de su visita que se refieren a ustedes como una leyenda de la escena musical de Nueva York. ¿Cómo te sientes con estos comentarios? ¿Tú piensas en Bush Tetras como una leyenda?

Pienso que “leyenda” es sólo una palabra y que nosotros somos personas que trabajamos duro para poder vivir de esto. Es muy halagador ser reconocido por el trabajo que haces.

Ustedes han estado tocando por varios años, ¿Cuál crees que es la lección más importante que has aprendido sobre hacer música, de otros músicos o los fans?

Puedo decir que la lección más grande ha sido tocar lo que es fiel a tu corazón y sólo seguir, sabes, tú corazón y la música, y no escuchar a otras personas o lo que ellas te dicen que deberías tocar, sólo te harán enojar y te harán atorarte en el camino… Quiero decir, toca desde el corazón y no trates de ajustarte a otros estándares que no sean los tuyos.

Su último álbum fue Happy de 2012. ¿Qué han pensado sobre hacer nuevas canciones? ¿Actualmente están trabajando en nueva música?

Sí, tenemos ocho canciones nuevas y vamos a tocar algunas en México. No habíamos escrito nuevas cosas en un tiempo y sí, estamos listos para hacerlo ahora.

