Burning Witches es una patada en las zonas blandas del mundo del metal. Más allá de que sea un quinteto de chicas rudas, lo cual siempre tiene un atractivo extra, la banda toca realmente bien, cuenta con un estilo definido y vende música; jamás la sexualización de sus integrantes. Sí, por ahí es inevitable la discusión de café sobre la belleza de una u otra, pero las chavas hacen metal con garra, crudeza y estilo.

TXT:: Luis Jasso

Recientemente dieron a conocer la portada y tracklist de The witch of the north, que será lanzado el próximo 28 de mayo. Al respecto, la banda comentó lo siguiente: “Estamos contentas y orgullosas de anunciar nuestro nuevo disco y mostrar el espectacular arte de portada. Hemos crecido mucho como equipo y evolucionado nuestro sonido, Las Brujas versión 2021 sonamos mucho más pesadas y épicas que nunca. El arte de portada de Claudio Bergamin es un reflejo perfecto de lo que es el disco: glacial, místico, atemporal y poderoso. Se los presentamos para que se enamoren de nuestra evolución”.

The witch of the north será el sucesor de Dance of the devil, editado en 2020 y que alcanzó el sitio 22 en las listas de control de ventas en Alemania, y del EP (ya agotado) de este año, Circle of five. La cantante Laura, las guitarristas Romana y Larissa, la bajista Jeanine y la baterista Lala elevaron notablemente su nivel; mientras la mezcla y masterización del disco corrieron a cargo de V.O. Pulver y la producción fue obra de Schmier. Son notorias, sin duda, las influencias ochenteras de la banda, como Judas Priest, Iron Maiden, Dio, Accept, Warlock y Wasp; aunque en las manos de Las Brujas se ven inyectadas por una vibra moderna.

Burning Witches es una banda con un enorme futuro y una facilidad sorprendente para hacer música pesada y melódica, filosa y auténtica. Es una gran aportación de Suiza al metal del mundo y, con suerte, The witch of the north será tan potente como el sencillo que se promociona: