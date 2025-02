Luis Alvarado y Buh Records: Ese tipo de música rara y con idiosincracia que viene de Perú

Luis Alvarado (Lima, 1980) estudió Comunicación Audiovisual en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es curador e investigador independiente, productor discográfico y DJ, focalizado en temas de arte y sonido, y música experimental. Es director del sello discográfico Buh Records, con el cual ha publicado más de 170 producciones con una destacada labor en el trabajo de archivo histórico de música de vanguardia y experimental peruana y latinoamericana.

Buh Records también realiza un importante trabajo en la producción de eventos y festivales en Lima, focalizado en géneros musicales no convencionales y experimentales. El sello es reconocido internacionalmente como una de las discográficas independientes más importantes en Latinoamérica y ha sido reconocido por medios anglosajones como Pitchfork, The Wire Magazine, BBC o New York Times. Como curador, Luis Alvarado ha realizado diversas exhibiciones documentales, entre ellas: Resistencias: primeras vanguardias musicales en el Perú (2006), Inventar la voz: nuevas tradiciones orales (2009) y Hacer la audición: Encuentros entre arte y sonido en el Perú (2016).

A propósito de la celebración de sus 20 años, Marvin platicó con él. Aquí un resumen de la charla.

¿Cómo surgió tu interés en estas músicas?

Fue algo paulatino, empecé a coleccionar músicas alternativas desde muy niño. A los 10-12 años me comencé a familiarizar con música progresiva y grupos de post punk y a los 14 ya era alguien que estaba preocupado por conocer música de todo tipo. Ya era un melómano y vivía por conseguir música. A fines de los 90, al ingresar a la Universidad, conocí mucha gente que se interesaba por músicas distintas y allí empece a sistematizar mi interés por la música experimental, a escuchar de una manera más disciplinada y me involucré en el circuito local.

¿Cuándo comienza el sello?

Empieza a fines de los noventa cuando comienzo a relacionarme con el mundo del periodismo musical. Comencé a escribir en periódicos, revistas y fanzines en Lima; hacia el 2004 hice mi propio fanzine (Autobús) y para ese momento ya estaba muy vinculado con el mundo de la música experimental; organizaba conciertos desde el 2000-2001, era un “activista” y sentí que era necesario hacer un fanzine más especializado con un fuerte acento en la música experimental peruana y su historia, que es algo de lo que no se hablaba mucho.

Muchas de mis reediciones tienen que ver con ese momento en el que me pongo a investigar un poco en la historia de la música experimental en el Perú y me doy cuenta que era música que no estaba reeditada o en algunos casos no estaba editada. En el 2004, cuando empiezo a hacer el sello, estaba muy conectado con una escena activa muy fuerte de la música experimental, pero al mismo tiempo yo tenía una preocupación por la historia de la música experimental en el Perú y estaba muy interesado por conocer a muchos compositores, artistas de los años sesentas, setentas. Los buscaba y entrevistaba, hice un gran archivo.

También eres director del Centro del Sonido. Archivo digital de arte sonoro y música experimental en Perú.

Hice esa página para tener un espacio donde compartir toda la información que he ido recopilando y compartir proyectos e investigaciones de otros artistas, para tener un mapa de lo que ha sido la historia de la música experimental, la electrónica y el arte sonoro en el Perú.

¿Cuántas colecciones existen en tu sello?, ¿te sientes más cercano a alguna de ellas?

Hay muchas colecciones, algunas incluso se entrecruzan. Las que son más definidas son Sonidos esenciales, una colección histórica de música experimental del avant garde peruano desde los años sesenta hasta el dos mil. La idea era que abarcara hasta allí y todavía hay una larga lista por reeditar; después esta la Colección de música afroperuana que también me interesa mucho, el lado poco difundido de la música afroperuana, artistas como Chocolate que tiene un pie en el avantgarde y otro en la música popular. Hay una colección de Música amazónica y una de Electroacústica temprana latinoamericana que cada vez crece más. Esas son las principales y hay una más de Arte sonoro o de obras sonoras hechas por artistas visuales que ya tiene bastantes títulos como las de Jorge Baliderson, de Sergio Zeballos y otros títulos a lanzarse este año.

Me siento más cercano a la de Sonidos esenciales. Es mi favorita en la medida que es la extensión de un gran proyecto que vengo haciendo desde hace años que espero derive en un libro con todas esas historias y todo ese material que he ido recopilando con los años. Justo el Centro del Sonido sirve para compartirlo, pero quiero publicar un libro más analítico y ensayístico de lo que ha sido la historia de la música experimental en el Perú.

¿Cómo seleccionas los títulos?

Es una pregunta que me hacen seguido y nunca sé cómo responder, lo más fácil es decir confío en mi gusto personal, pero hay títulos que siento que son necesarios de editarse, sentir que al salir ese título va a generar algo importante, va a ser como lanzar una tira de dominó. Me atrae mucho ese tipo de títulos que al sacarlos y hacer el proyecto algo va a pasar en términos del impacto que va a tener, de las preguntas que va a generar, de lo que puede interpelar.

Me importa mucho que al publicar un disco, éste genere muchas preguntas y eso es algo que se ha logrado con muchos álbumes que he sacado, sobre todo con las colecciones de reediciones, pero también con los discos de artistas jóvenes y eso es lo que busco. Me interesa mucho el carácter idiosincrático que tengan los discos, es una cosa clave en mi selección, entre más idiosincrático y conectado con una dimensión local, social, puede ser algo que haga que me interese más. Pero en general hay una cuestión muy intuitiva en la selección y esto que te digo de sentir que es importante que esos discos se hagan.

El sello, ¿es bien recibido en tu país o como en otros países latinos, el eco proviene más del exterior?

El tipo de música que publico no es de artistas que llenen un estadio, es especializada, pero ha tenido un impacto local importante en el sentido de que tiene buena recepción en los medios. Buh Records ya ocupa un lugar en el ecosistema de la escena local y tiene una importancia en el desarrollo de la escena musical de Lima, pero en términos de como funciona en cuanto a la venta de discos, es muy importante la conexión internacional en la medida que no creo que los sellos estén hechos únicamente para funcionar en sus países.

No puedo pretender que todos en el Perú gusten de este tipo de música tan rara, finalmente es música que va a una comunidad especializada, repartida alrededor del mundo. Es muy importante conectar con esa red interesada en la música experimental porque ayuda mucho a enriquecer, a tener un intercambio, a darte cuenta de qué cosas son legibles o no. Es muy importante poner en circulación para otros públicos lo que uno hace, pero me interesa mucho que se haga desde acá, que Buh Records funcione como un sello local y que la mayoría de lo que saque sea de aquí, de Latinoamérica, que es parte de la identidad del sello y de lo que es en esencia.

Empezaste con la música de Perú, ¿qué te llevó a buscar otros horizontes?

Creo que hay una gran comunidad internacional de música experimental que es un espacio donde puedes encontrar gente que tiene intereses afines y escucha esa música que escuchas. Conectar con ese circuito es reconfortante. Sin embargo, es una comunidad que tiende a ser hegemónica en el sentido de que es mucho más fácil para nosotros conocer lo que ocurre en Estados Unidos, Europa o Japón, que para ellos saber lo que ocurre en Latinoamérica. Y eso es algo que me interesa mucho que se discuta, cómo naturalizamos a veces el universo de la música experimental como algo exclusivo del mundo anglosajón y a veces creemos que hacer música experimental significa replicar la música que han hecho en otros lados, cuando la música experimental, en mí perspectiva, debe ser lo más idiosincrático posible y tener un marcado gesto antihegemónico. Eso es lo que hace interesante para mí un proyecto de música experimental.

Mi interés de publicar artistas internacionales tiene que ver con eso: estar conectado un poco más a esa comunidad y agregar otra mirada, qué puedo proponer desde acá y cómo fomentar más intercambio. Me agrada la idea de que el sello se haya vuelto internacional y que a muchos artistas de fuera les guste y quieran publicar allí. Eso me emociona mucho, pero al mismo tiempo siempre me hago preguntas. Este es un sello que tiene que contribuir a ampliar o a aportar, hacer crecer otro tipo de comunidad de música experimental con un intercambio menos asimétrico.

Un “marcado gesto antihegemónico”. ¿Crees que esta música puede llegar a sonar latinoamericana a partir del sonido solamente, sin recurrir al idioma o al uso de instrumentos del folklore?

No sé si se trata de sonar latinoamericano, porque también habría que pensar qué tipo de mirada es la que construye esa idea de lo latinoamericano. No sé si es sólo un asunto de idioma o de instrumentos del folklore, pero respeto profundamente a quienes logran hacerlo de una manera inteligente y creativa. Creo que más que sonar a algo, es un asunto de fortalecer nuestra infraestructura, no me refiero únicamente a infraestructura institucional (apoyos gubernamentales, fondos, etc), sino nuestras propias micro infraestructuras, es un asunto de crear articulación, de hacer que esta música tenga un soporte y una real independencia para que no se pierdan las ganas. Creo que cuando hay ganas de hacer cosas, cuando estás articulado y escuchas a los demás, allí surge algo que tiene sustancia y empieza a tener un sonido propio. Ahora bien, algo que sí debo decir es que es importante emancipar el oído, por favor, al menos escucha uno o dos discos a la semana que no pertenezcan al mundo de la circulación hegemónica. Cambiar ese chip es un gran paso.

El año pasado hiciste en colaboración el libro Switched on: The dawn of electronic sound by Latin American woman, ¿por qué solo cubres el trabajo femenino, que te atrae de él?

Todo lo que te he comentado es lo que ha motivado un poco la aparición de este libro que hice con Alejandra Cárdenas que presenta una serie de textos de artistas latinoamericanas activas en las décadas de los 60, 70 y 80’s y es un libro muy importante no solo porque recoge textos de artistas e investigadoras latinoamericanas que están contribuyendo a leer la historia de la música experimental de una manera no canónica, que es para mi crucial; hablar de estas historias de artistas de las que no se habla mucho. El libro ha funcionado bastante bien y es una de las cosas más importantes que hicimos en 2024.

En todo este trayecto, ¿qué has descubierto?, ¿ha cambiado tu sentir, tu percepción acerca de la música del continente?

Que no existe algo así como la música experimental en una especie de abecedario, de lo que debe ser, quitar de cuajo una idea naturalizada de lo que es la música y en ese sentido es bastante amplio lo que la música experimental puede ser en potencia y eso lo he aprendio con todos los discos que he sacado y las conversaciones que he tenido con los artistas. Buh Records es un proyecto de vida y voy a seguir hasta donde den las fuerzas. Después de sacar los discos de Walter Smetak, Oksana Linde, Jacqueline Nova, he conocido un universo tan complejo que uno dice por qué no estamos hablando de esto. Ese es es el tipo de cosas que me gustan del trabajo que hago, porque sirve para arrojar un montón de preguntas de cosas nuevas que de pronto tienes que procesar. Esa concepción cambia todos los días.

¿Cuáles son algunos de los próximos lanzamientos?

Vienen muchas cosas, se lanza en unos días un nuevo disco de Oksana Linde que se llama Travesías y uno de Eduardo Polonio, un español que desafortunadamente falleció en diciembre y es el gran pionero de la música electrónica en España. Después salen otros proyectos jóvenes como el de Ballet Mecánico que hace una mezcla como de high energy, con punk y synth pop (muy particular de estas tribus de high energy inspiradas en México), y también salen otros proyectos a lo largo del año, reediciones de los años 80. Buh Records cumplió 20 años en 2024 e hicimos nuestro festival de aniversario en Lima y fue una fecha para meditar lo que ha sido este tiempo y pensar lo que viene. Voy a sacar un disco de un artista mexicano llamado Sebastián Rojas y uno de Camilo Ángeles que es peruano, pero vive en México, y algunas cosas más.

*También te puede interesar: Prismatic Shapes y su ‘Teatro del absurdo’: Punk situacionista contra el falso dios tecnócrata