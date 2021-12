Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter conformaron Daft Punk durante 28 años y el pasado mes de febrero anunciaron que se separaban de manera definitiva. Ellos formaron parte del estallido de la música electrónica y fueron testigos de la manera en que los DJ´s se encumbraban como los nuevos rockstars.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Con 4 álbumes de estudio y un par de directos, Daft Punk se convirtieron en un paradigma en cuanto al desarrollo y montaje de shows espectaculares, a la asimilación de múltiples referentes musicales -especialmente afroamericanos- y a la decisión de ocultar sus rostros y llevar una vida desde el anonimato.

Daft Punk Llevaron al house hasta un nivel muy alto de calidad y en sus inicios se les identificó con el french touch dentro de la música electrónica. Nuestros amados robots fagocitaron al soul, el funk y la música disco para transformarlos en hedonismo sonoro destinado a mover y masajear al cuerpo.

Son figuras icónicas de un momento y una manera de hacer las cosas -el fin de siglo no hubiera sido igual sin ellos-. Daft Punk siguen siendo artistas de talla global a los que se les va a extrañar, aunque, por fortuna, hay quienes han emprendido un gran proyecto para homenajearlos.

Buffetlibre son una pareja de Dj´s de Barcelona, que si muestran sus rostros, pero no mencionan sus nombres -al revés de Daft Punk- y han decidido confeccionar Something About Daft Punk, una sorprendente video-mixtape en la que acomodan a 60 participantes haciendo algún tema del dueto galo.

En este supremo ejercicio de orfebrería en cuanto al arte del cut & paste musical que se extiende por una hora y 37 minutos desfilan clásicos obligados como “Da Funk”, “Around the world”, “One more Time”, “Harder, Better, Faster, Stronger” y “Get Lucky”.

Something About Daft Punk es un repaso por las versiones originales, pero también incluye remixes y temas raros; a la postre representa un collage en el que están presente más 60 artistas de alrededor del mundo. ¡Vaya muestra de amor y reconocimiento!

La lista completa de los participantes es como sigue:

Acid Arab, Agoria, Alan Braxe, Alex Gopher, Anoraak, Ashley Beedle, Ben Roc (The Knocks), Benjamin Diamond, Booka Shade, Canblaster (Club Cheval), Charles de Boisseguin (L’Impératrice), Cerrone, Classixx, DatA, Demon, Digitalism, DJ Falcon, DJ Greem (C2C / Hocus Pocus), DJ Hell, DJ Rush, DJ Tonka, Étienne De Crécy, Fischerspooner, Flight Facilities, French 79, Gigamesh, GrandMarnier, Ian Pooley, Jean-Benoît Dunckel (Air), Jean Tonique, K’ Alexi, Kazy Lambist, Kid Francescoli, Lemaitre, Lifelike, Louis La Roche, Louisahhh, Miami Horror, Michael Gray, Moullinex, Myd, Neil Landstrumm, Nick Littlemore (PNAU, Empire Of The Sun), Para One, Penguin Prison, Phats & Small, Poolside, Popof, Rex The Dog, Romain Tranchart (Modjo), Roy Davis Jr., Sébastien Léger, Sebu Simonian (Capital Cities), Siriusmo, Superfunk, Télépopmusik, The Magician, The Toxic Avenger, The Supermen Lovers, Tiger & Woods, Uppermost, Yelle, Zombie Nation, Zoot Woman.

