Budaya decidió darle un giro a Calma, a un año de su lanzamiento invitando a grandes amigos productores a remezclar algunos de los temas del álbum.

Budaya ha decidido lanzar en forma de sencillo los 4 remixes que forman parte de este EP; dentro de los cuales participaron Sotomayor, Bluehost, Sanssoleil y Marcol, 4 grandes artistas de la escena electrónica de México.

Esta nueva versión de “Qué Más Da” es un recordatorio para no olvidar lo esencial. Evitando la apatía reflejada en un contexto actual donde culturalmente las actitudes, los problemas globales, la extrema comunicación e información nos saturan la cabeza.

El video de “Qué Más Da” fue realizado en Durango bajo la producción y dirección de Maya junto a un equipo de talentos de la región. “Siendo de Durango y teniendo ya tantos años lejos, he visto surgir nuevo talento, tantos artistas y proyectos que indudablemente me da nostalgia y ganas de presumirlos a todo el mundo; siendo una ciudad lejana de todo es complicado (mas no imposible) despegar proyectos de arte. El Barrio del Calvario actualmente es una zona muy popular en mi ciudad; donde no faltan lugares donde puedes entrar a beber un buen mezcal o comer delicioso en un restaurante”.

“Crecí en este barrio bajo la influencia de mis abuelos que fueron grandes exponentes culturales. Un músico y una actriz hicieron de su casa un espacio cultural donde me he desenvuelto toda mi vida. Quise plasmar en Budaya este barrio donde desde niña soñé y visualicé lo que siempre quise hacer el resto de mi vida, que gracias a mi familia y con mucho trabajo poco a poco he logrado llegar a ser.” comento Maya Piña, directora del video e integrante de Budaya.

Foto: cortesía