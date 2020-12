BTS sorprendió a todos con su reciente presentación en los Mnet Asian Music Awards 2020 durante la que volvió a cantar con ellos Suga pero de manera holográfica.

Los avances tecnológicos nos han ayudado de diversas maneras y en esta ocasión la banda de K-Pop se apoyó de ellos para poder realizar una presentación más en compañía de Suga, quien hace unas semanas tuvo que ser operado debido a un desgarro del labrum de su hombro izquierdo por lo que actualmente se encuentra en recuperación.

Los Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2020 fueron los afortunados en presenciar ese épico show durante el que BTS interpretó tres de sus canciones. Pero la sorpresa llegó hasta la última canción del set, “Life Goes On”, en la que un holograma de Suga apareció a través de un portal antes de que su verso diera inicio.

Este holograma del rapero fue creado a través de una pantalla volumétrica que registra a una persona, ubicación o desempeño en 360 grados y luego construye un avatar en 3D que se mueve y se puede ver desde todos los ángulos.

Además de “Life Goes On”, BTS también interpretó sin el holograma de Suga los tracks “Dynamite” y una ambiciosa versión de “ON”. Así como también fueron merecedores de ocho premios, entre los que se encuentra las cuatro más grandes categorías de los MAMA: Artist Of The Year, Song Of The Year, Album Of The Year y Worldwide Icon Of The Year.

Y por si te las perdiste, las tres interpretaciones que dieron ya se encuentran disponibles a través del canal de YouTube de los MAMA Awards.