BTS no quería dejar ir 2019 sin demostrar por qué fue su año. Por eso se unió a artistas como Post Malone, Alanis Morrissette y Sam Hunt en el evento anual New Year’s Rockin’ en Time Square, en Nueva York.

Así, la agrupación se convirtió en la primera banda coreana en participar en el show de nochevieja.

Aunque su presentación fue corta (de sólo dos canciones), los siete integrantes de grupo tuvieron un acto con una perfecta coreografía, como lo suelen hacer, en la que caminaron por los escalones de TKTS, recorrieron Time Square, hasta llegar al escenario principal. Su energía y actitud fue devuelta por el público.

Las canciones elegidas para esta presentación fueron de su material Map Of The Sounl: Persona. La primera fue Make It Right – que co-escribieron con Ed Sheeran – y cerraron con Boy With Luv, que lanzaron en colaboración con Hasley.

BTS compartió un fragmento de esta presentación en su canal de Youtube para todo el army, así como un video deseando feliz año nuevo. A continuación te dejamos el video de esta presentación.

No es la primera ocasión en que la agrupación coreana rompe paradigmas en occidente, ya que en 2019 también se convirtieron en los primeros artistas de k-pop en colocar un álbum como número uno Reino Unido y el primer acto coreano en presentarse en los premios Grammy.

Además, su álbum Map Of The Soul: Persona, se coló en la lista de Los Mejores Álbumes de k-pop de 2019, en la lista de Billboard.

Con este último show es claro BTS no va a dejar descansar a los fans para seguirles la pista, recordemos que hace poco también se anunciaron un nuevo tour para 2020 del que se han levantado muchas especulaciones acerca de un nuevo álbum.

La fotografía de portada fue tomada del perfil de Facebook de BTS.