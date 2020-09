Tus Bangtan Boys favoritos, serán los encargados del exitoso programa The Tonight Show por una semana completa.

De acuerdo con EW, la “Semana BTS” comienza el próximo lunes 28 de septiembre y promete actuaciones musicales, sketches de comedia y mucho más.

Se espera que la boy band de K-pop presente una actuación musical única cada noche de su residencia, incluyendo la presentación de su exitoso single “Dynamite“. Jin, RM, Suga, J-Hope, V, Jiminy Jungkook, también participarán en varios sketches cómicos y se sentarán para una entrevista con el presentador Jimmy Fallon. A mitad de su semana, el miércoles 30 de septiembre, BTS será el invitado principal del episodio.

“Estoy muy emocionado de tener a BTS de nuevo en el programa. Acabamos de empezar la nueva temporada y estamos trabajando en un montón de cosas realmente emocionantes”, comentó Fallon a EW. “Una cosa que es importante para nosotros en The Tonight Show es mostrar el talento y la creatividad, así que qué mejor manera de empezar las cosas que una semana completa con ellos. Y esto es sólo el comienzo”.

BTS apareció por última vez en The Tonight Show a principios de este año, cuando actuaron desde el interior de la icónica Grand Central Terminal. Desde ese entonces muchas cosas han pasado con respecto a BTS: no sólo han sacado un nuevo disco, sino que han entrado oficialmente en los libros de historia del K-pop. Gracias al éxito de “Dynamite“, BTS se convirtió en el primer grupo de Corea del Sur en encabezar la lista de los Billboard Hot 100.

Pero esto no es todo para los chicos de BST pues su nuevo juego de rol social, BTS Universe Story está a punto de ser lanzado. Su última película de concierto, “Break the Silence: The Movie”, se estrenará en las pantallas estadounidenses el jueves 24 de septiembre. BTS también lanzará un nuevo álbum antes de que termine el año 2020.