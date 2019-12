BTS anuncia tour para el 2020

A través de las redes sociales del sello de BTS, BigHit Entertainment, se compartió un cartel que anuncia lo que parecer ser una gira de la banda para 2020. Se espera que comience en abril pero aún no tenemos más detalles.

La imagen muestra el reflejo de los siete miembros, V, Jungkook, Jimin, Suga, Jin, RM y J-Hope, sobre el agua. Algunos usuarios de redes sociales también han especulado que se trata del tour de su nuevo álbum, ya que BTS anunció a inicios de diciembre que estaban trabajando en nueva música.

Por su parte, la banda de k-pop se ha mantenido discreta al respecto, ya que únicamente ha compartido fotografías decembrinas de los miembros en sus redes, y sólo compartió en Facebook el anuncio de este tour.

Este 25 de diciembre BTS se presentó en el show SBS Gayo Daejeon’ de Seúl donde cantó una versión en español e inglés de Feliz Navidad, lo que no hizo más que levantar las especulaciones acerca del tour y de una posible visita a México, ya que durante un momento en su presentación luces verdes, blancas y rojas aparecieron en el techo.

Este año, la banda de k-pop editó el álbum Map Of The Soul: Persona. Te compartimos este álbum por si aún no lo has escuchado.