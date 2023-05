BTS lanzará un libro con fotografías inéditas

Hace unos días, Flatiron Books anunció que una celebridad no identificada publicaría un libro de memorias en julio, lo que provocó que muchas swifties, a ciegas y con mucha esperanza, corrieran a apartar su copia, convirtiéndolo en el número uno en ventas en Amazon y Barnes and Noble. Lamentablemente en esta ocasión la jugada les salió mal, ya que el libro no es de Taylor Swift sino de BTS.

Según afirmó hoy The New York Times, el 4C Untitled Flatiron Nonfiction Summer 2023 es en realidad el Beyond the story: 10-year record of BTS, un libro sobre el popular grupo surcoreano que ha sido escrito por el periodista Myeongseok Kang. Aunque siendo realistas, el misterioso libro a pesar de no ser de Swift, estaba destinado a ser un éxito en ventas.

El Beyond the story: 10-year record of BTS se publicará acertadamente el próximo 9 de julio, ya que, como su título lo indica, es un tipo de gesto en agradecimiento al apoyo que les ha brindado su ARMY, es decir, su fandom que ese día cumple 10 años de vida. El libro incluirá fotografías inéditas y al igual que las swifties, ya puedes asegurar tu copia dando click aquí.

BTS se encuentra en medio de una pausa que ha permitido que varios miembros del grupo construyan sus carreras en solitario. SUGA acaba de lanzar el álbum D-Day y el documental que lo acompaña, mientras que Jimin presentó FACE y RM liberó Indigo.