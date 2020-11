El próximo capítulo de la serie web de BTS, Run BTS, se pondrá divertido porque podremos ver a los integrantes de la famosa boy band enfrentarse en una partida de Fall Guys: Ultimate Knockouts.

La noticia fue revelada por el desarrollador del juego, Mediatonic, a través de la cuenta oficial de Twitter del videojuego. “YOOO BTS va a jugar Fall Guys en el próximo episodio de Run BTS. Alguien etiquete al Army”, escribió en un tuit (Army es el nombre del fandom de la banda).

Adjunto al tuit, también se presentó un screenshot del que será el siguiente episodio de la serie. En ésta se le puede ver a J-Hope, Jungkook y RM, integrantes del grupo de K-Pop, preparándose para jugar la ronda The Whirlygig.

Más tarde, también se publicó por el usuario @trinhers un pequeño adelanto del episodio en el que se muestra a los chicos de BTS teniendo que lidiar con un retraso en el juego. Al igual que aparece uno de ellos diciendo que jugar la ronda se sintió como “conocer a los mejores jugadores de la ciudad”.

Este episodio de Run BTS se lanzará el próximo 10 de noviembre exclusivamente a través de la app de Weverse. Así que anota la fecha que definitivamente no te puedes perder esta divertida aventura de la banda de K-Pop.

Checa a continuación el teaser del episodio:

YOOO BTS ARE GONNA PLAY FALL GUYS IN THE NEXT EPISODE OF RUN BTS

🤯🤯🤯🤯

Someone tag Army 😂 https://t.co/pDVjelpzDY

— Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) November 3, 2020