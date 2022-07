Disney Plus anunció que pronto sumará a su catálogo material de la reconocida banda de K-Pop, BTS.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, HYBE Entertainment y The Walt Disney Company Asia Pacific han cerrado un acuerdo para desarrollar contenido audiovisual exclusivo, el cual incluye cinco títulos nuevos de los cuales tres son con los idols y con un grupo selecto de sus integrantes.

Entre los lanzamientos programados, hasta ahora, hay una película en 4K de BTS: Permission to dance on stage – LA, concierto que la boy band surcoreana dio en el SoFi Stafium de California, en noviembre de 2021. Cabe destacar que este evento marcó el reencuentro presencial del combo con sus fans, tras dos años lejos de los escenarios por la pandemia.

Asimismo, el catálogo de Disney Plus agregará el reality show de viajes In the soup: Friendcation con un episodio protagonizado por V de BTS, Seo-jun Park (Itaewon Class), Woo-shik Choi (Parasite), Hyung-sik Park y Peakboy. La trama del programa ve a cinco amigos emprendiendo un viaje sorpresa juntos y las diferentes aventuras que atraviesan durante éste.

Vía Facebook BTS

Por último, el paquete de BTS contará con una serie documental titulada Beyond the stars, en la que, con música e imágenes, se mostrará cómo ha sido el día a día de la banda durante los últimos nueve años.

Se espera que en los próximos meses se compartan más detalles sobre estos estrenos.

Foto de portada tomada del Facebook del artista.

